Flavio Lehner è professore di Scienze dell'atmosfera alla Cornell University di New York, che è in cima alla lista delle università a cui Donald Trump vuole tagliare i fondi. Lo scienziato svizzero è convinto che la ricerca sul clima avrà vita difficile.

Lo scienziato svizzero del clima Flavio Lehner lavora negli Stati Uniti da oltre dieci anni. Da cinque è professore di Scienze della Terra e dell'Atmosfera alla Cornell University di Ithaca, New York.

Si tratta, come spiega il basilese, della materia che forma il maggior numero di persone che lavorano nella ricerca sul clima in America.

Il cambiamento climatico non è uno dei problemi che il governo di Donald Trump sta affrontando. Al contrario, ha già cancellato diverse misure per proteggere l'ambiente e frenare il riscaldamento globale e sta pianificando tagli in questo settore.

Inoltre, il team del presidente sta puntando il suo bando contro le università, da un lato per i loro programmi di inclusione e uguaglianza (DEI, Diversity Equity Inclusion), dall'altro per le presunte attività antisemite.

L'istituto in cui Lehner insegna è quindi nel mirino del governo statunitense per due motivi. Lo scienziato svizzero è certo che nei prossimi anni negli Stati Uniti saranno disponibili molti meno fondi per la ricerca sul clima.

Si sta già preparando a questo scenario, come racconta a blue News in un'intervista:

L'amministrazione Trump è in carica da poco più di quattro mesi. Come ha influito sul suo lavoro?

I primi progetti sono stati cancellati. Ma non perché si occupano di riscaldamento globale, bensì perché contengono elementi DEI. Negli ultimi anni era auspicabile dimostrare come un progetto di ricerca promuovesse l'uguaglianza. Ora potrebbe essere interrotto per questo motivo.

Si tratta di progetti di ricerca che lei ha diretto?

No, come ricercatore sul clima non sono ancora stato colpito personalmente. Il bilancio del nuovo governo non è noto da molto tempo e stiamo solo iniziando a capire cosa ci aspetta.

Cosa si aspetta?

Ci saranno dei tagli. Per inciso, un programma di scienze ingegneristiche della nostra università è già stato cancellato a causa del DEI.

Si trattava di sistemi di propulsione per navi da guerra ed era stato commissionato dal Dipartimento della Difesa. Poiché l'obiettivo dichiarato del progetto era quello di attirare più donne verso l'ingegneria, il governo ha cancellato il programma.

Quanto è importante il governo federale per il finanziamento delle università e della Cornell University in particolare?

È il maggior finanziatore della ricerca di base. Gli Stati in genere finanziano programmi che si basano su questa. Meno fondi dal governo federale significa meno ricerca di base. E la scienza del clima è ancora in gran parte interessata ai fondamenti.

Ha delle alternative per finanziare i suoi programmi di ricerca in futuro?

Negli ultimi mesi io e il mio team abbiamo dedicato molto tempo alla ricerca di fondazioni, soprattutto filantropiche, che sostengano finanziariamente progetti di ricerca come il nostro.

Sto anche cercando finanziamenti alternativi per i progetti in corso, in modo da poterli portare avanti se il governo dovesse cancellare i nostri fondi.

Devo aggiungere che è sempre stato necessario presentare richieste di finanziamento per ogni progetto, ad esempio alla National Science Foundation. Ma se i programmi che finanziano i nostri progetti vengono interrotti, dovremo cercare altre fonti.

Qual è l'impatto della linea dura su studenti e docenti stranieri?

Stiamo già vedendo gli effetti su piccola scala. Una scienziata cinese a cui avevamo offerto un soggiorno come ospite durante la sua tesi di laurea ha deciso di non accettare perché le era stato detto che ci sarebbero stati problemi con il suo visto.

Ci sono professori cinesi che lavorano qui da molti anni e che ora hanno cancellato le loro vacanze annuali nel loro Paese perché temono di non poter più entrare negli Stati Uniti.

Come vede la sua situazione?

Penso che come docente che tiene principalmente lezioni agli studenti, sono relativamente al sicuro. Questa è l'attività principale della Cornell University.

Ciò che mette a rischio il mio lavoro è la minaccia di non accettare più studenti stranieri.

Nel nostro ateneo questi rappresentano il 25%. Le loro tasse universitarie sono una parte significativa delle entrate dell'accademia. Se dovessero scomparire, l'istituto dovrebbe ridimensionare le proprie attività e licenziare personale.

Attualmente lei si trova in Svizzera. Come si sente di affrontare il viaggio negli Stati Uniti?

Sto cercando di rimanere relativamente rilassato. Ho la green card (documento rilasciato dal governo USA che consente a uno straniero di risiedere e lavorare negli Stati Uniti in modo permanente, ndt.) e sono un uomo bianco, quindi non sono automaticamente nel mirino.

Quando entravo nel Paese con un visto, mi veniva spesso chiesto cosa facessi per vivere e in alcuni casi ho dovuto ascoltare domande provocatorie sulla ricerca climatica.

Ci sono restrizioni sulle pubblicazioni o mantiene volontariamente un basso profilo?

Per le proposte di ricerca, è utile non farsi notare. È per questo che usiamo termini come tempo estremo piuttosto che cambiamento climatico. Lo abbiamo già fatto durante il primo mandato di Trump.

Per fare un piccolo esempio, abbiamo presentato un progetto di ricerca sull'impatto del clima sullo stato del fiume Colorado e abbiamo ricevuto segnali positivi a un livello inferiore. Prima di sottoporlo all'agenzia federale competente, abbiamo sostituito il cambiamento climatico con la variabilità geofisica e abbiamo ottenuto il finanziamento.

Non posso però dire con certezza se questo cambiamento di formulazione sia stato il fattore decisivo.

Ma la normale pubblicazione è l'ultimo dei problemi. Più grave è il fatto che gli scienziati assunti dal governo non possono più lavorare al rapporto nazionale sul clima - o sono già stati licenziati. Senza di loro, i nostri rapporti hanno meno peso e ricevono meno attenzione dal Congresso.

I rapporti nazionali sul clima erano uno strumento importante per attirare l'attenzione dei politici sulle conseguenze del cambiamento climatico. Ora diventeranno meno rilevanti.

Cosa farebbe se il governo dovesse interferire nel contenuto delle sue lezioni e delle sue ricerche?

Cercherei un altro lavoro.

Sta già guardando alle università al di fuori degli Stati Uniti?

Come scienziato è parte del lavoro scoprire quali sono le posizioni aperte. D'altra parte sono motivato a rimanere qui per preservare le conoscenze e le opportunità di formazione e per proteggere i dati e le conoscenze.

Inoltre sto ancora svolgendo il mio periodo di prova come professore assistente e vorrei completarlo.

Cosa intende per «proteggere i dati e le conoscenze»?

In un'università privata, abbiamo la possibilità di conservare dati e pubblicare articoli che i governi vorrebbero tenere nascosti al pubblico. Questa indipendenza è sempre stata una funzione importante delle università.

Altri Paesi stanno già corteggiando gli scienziati statunitensi?

La Cina sta cercando di riportare gli scienziati cinesi dagli Stati Uniti. Coloro che sono già venuti qui come giovani dottorandi e si sono trovati bene, non sono però tutti desiderosi di tornare in patria. Naturalmente, la situazione personale è spesso un fattore decisivo.

Le è già stato offerto un lavoro?

No, ma per gli scienziati è sempre stato interessante fare ricerca in Svizzera. Non mi aspetto o vedo un bracconaggio su larga scala da parte delle università svizzere.

È semplicemente possibile che ci sia un numero maggiore di persone più qualificate che si candidano per le posizioni esistenti.