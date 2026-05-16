Un ragazzo di 12 anni salva la sua famiglia dai droni killer di Putin con un trucco

Un drone FPV (First Person View, «visuale in prima persona») russo: tipi come questo sono sempre più utilizzati. IMAGO/ZUMA Press

Un ragazzo ucraino ha affrontato un drone FPV russo e ha vinto. Utilizzando una tecnica mostratagli da un soldato, il 12enne ha tagliato il cavo in fibra ottica del drone e forse ha evitato una catastrofe.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un ragazzo ucraino di 12 anni ha fermato un drone FPV russo distruggendo il suo cavo in fibra ottica.

La tecnica gli era stata insegnata da un soldato ucraino.

La famiglia si è poi dovuta trasferire perché tramite i canali Telegram russi il ragazzino è diventato un bersaglio. Mostra di più

La guerra in Ucraina ha cambiato da tempo anche i bambini. Nella regione settentrionale ucraina di Chernihiv, Anatolii Prokhorenko (12 anni) sa come fermare un drone da combattimento russo, perché ha dovuto farlo lui stesso.

Come riporta il «Washington Post», ad aprile il ragazzo era seduto su un albero di pere vicino alla casa di famiglia quando improvvisamente ha sentito il ronzio di un drone FPV russo. In quel momento i suoi fratelli minori stavano giocando vicino alla casa.

Anatolii ha notato un sottile cavo in fibra ottica che veniva tirato dietro il drone. È proprio questa la tecnologia che la Russia sta utilizzando sempre più spesso per i suoi droni d'attacco.

Questi rimangono collegati ai loro operatori attraverso i sottili cavi e possono essere controllati senza interferenze anche su lunghe distanze. Quelle fino a 20 km sono ormai considerate comuni.

Il ragazzo distrugge il cavo in fibra ottica del drone

In quel momento, il ragazzino si è ricordato di un incontro avvenuto lo scorso autunno. All'epoca un soldato ucraino soprannominato Dynamo gli aveva mostrato come distruggere questi cavi in fibra ottica.

Il trucco è prima si forma un cappio in modo che i fili sottilissimi non taglino le mani e poi li si strappa con forza.

Questo è esattamente ciò che Anatolii ha fatto. Al «Washington Post» ha descritto il momento come segue: «Non avevo tempo. Così ho contato fino a dieci e li ho fatti a pezzi».

I droni sono controllati direttamente dai piloti. IMAGO/Funke Foto Services

Il piano ha funzionato. Dopo aver danneggiato il cavo, il drone ha apparentemente perso il controllo, ha deviato e si è schiantato in un'area incolta. Non c'è stata alcuna esplosione.

Il ragazzo viene ora celebrato come un eroe in Ucraina. Allo stesso tempo sarebbe stato preso di mira dai canali Telegram russi. Di conseguenza la famiglia di sette persone non vive più nel proprio villaggio, ma temporaneamente in un piccolo appartamento nella città di Chernihiv.

La Russia fa sempre più affidamento sui droni FPV in guerra. Questi piccoli velivoli, spesso carichi di esplosivo, sono controllati direttamente dai piloti e, secondo le autorità ucraine, stanno attaccando sempre più spesso obiettivi civili.

Soprattutto nelle regioni vicine al confine, intere aree sono ora coperte da cavi in fibra ottica appena visibili.