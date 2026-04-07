Il TGV è stato gravemente danneggiato nell'incidente. X

Martedì mattina, a Noeux-les-Mines, nel nord della Francia, un TGV è entrato in collisione con un camion dell’esercito francese a un passaggio a livello ed è deragliato. Il macchinista è morto nell’impatto, almeno altre 27 persone sono rimaste ferite.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un TGV si è scontrato con un camion militare a un passaggio a livello a Noeux-les-Mines, nel nord della Francia, ed è deragliato.

Il macchinista del treno è morto, l'autista del camion è rimasto gravemente ferito e almeno altre 27 persone hanno riportato ferite.

I servizi ferroviari sulla linea Béthune-Arras sono interrotti in entrambe le direzioni e gli autobus sostitutivi stanno evacuando circa 250 passeggeri. Mostra di più

Grave incidente ferroviario martedì mattina sulla linea Dunkerque–Parigi. Nei pressi di Noeux-les-Mines, nel dipartimento del Pas-de-Calais, un TGV ha urtato il rimorchio di un camion militare dell’esercito francese a un passaggio a livello, deragliando subito dopo l’impatto.

Il macchinista ha perso la vita, mentre il conducente del camion è rimasto gravemente ferito. Secondo un primo bilancio della polizia, almeno altre 27 persone hanno riportato ferite.

A bordo del treno viaggiavano circa 250 passeggeri. La compagnia ferroviaria SNCF ha predisposto autobus sostitutivi per evacuare i viaggiatori. La circolazione ferroviaria sulla tratta Béthune–Arras è stata sospesa in entrambe le direzioni.

Le prime immagini provenienti dalla zona mostrano il TGV gravemente danneggiato e il camion completamente distrutto.

ALERTE - Le conducteur d'un TGV est mort et 27 passagers blessés dans une collision avec un poids lourd à un passage à niveau de Noeux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais (TF1 / Horizon Actu). pic.twitter.com/rTF9xPJjKB — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 7, 2026

Il ministro dei Trasporti francese, Philippe Tabarot, ha annunciato che si recherà sul luogo dell’incidente insieme al presidente della SNCF, Jean Castex.

+++ Notizia in aggiornamento +++