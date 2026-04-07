Tragedia in FranciaUn treno si scontra con un camion militare: muore il macchinista, 27 feriti
Sven Ziegler
7.4.2026
Martedì mattina, a Noeux-les-Mines, nel nord della Francia, un TGV è entrato in collisione con un camion dell’esercito francese a un passaggio a livello ed è deragliato. Il macchinista è morto nell’impatto, almeno altre 27 persone sono rimaste ferite.
Sven Ziegler
07.04.2026, 09:32
07.04.2026, 10:33
Sven Ziegler
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Un TGV si è scontrato con un camion militare a un passaggio a livello a Noeux-les-Mines, nel nord della Francia, ed è deragliato.
Il macchinista del treno è morto, l'autista del camion è rimasto gravemente ferito e almeno altre 27 persone hanno riportato ferite.
I servizi ferroviari sulla linea Béthune-Arras sono interrotti in entrambe le direzioni e gli autobus sostitutivi stanno evacuando circa 250 passeggeri.
Grave incidente ferroviario martedì mattina sulla linea Dunkerque–Parigi. Nei pressi di Noeux-les-Mines, nel dipartimento del Pas-de-Calais, un TGV ha urtato il rimorchio di un camion militare dell’esercito francese a un passaggio a livello, deragliando subito dopo l’impatto.
Il macchinista ha perso la vita, mentre il conducente del camion è rimasto gravemente ferito. Secondo un primo bilancio della polizia, almeno altre 27 persone hanno riportato ferite.
A bordo del treno viaggiavano circa 250 passeggeri. La compagnia ferroviaria SNCF ha predisposto autobus sostitutivi per evacuare i viaggiatori. La circolazione ferroviaria sulla tratta Béthune–Arras è stata sospesa in entrambe le direzioni.
Le prime immagini provenienti dalla zona mostrano il TGV gravemente danneggiato e il camion completamente distrutto.
ALERTE - Le conducteur d'un TGV est mort et 27 passagers blessés dans une collision avec un poids lourd à un passage à niveau de Noeux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais (TF1 / Horizon Actu). pic.twitter.com/rTF9xPJjKB