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Tragedia in Francia Un treno si scontra con un camion militare: muore il macchinista, 27 feriti

Sven Ziegler

7.4.2026

Il TGV è stato gravemente danneggiato nell'incidente.
Il TGV è stato gravemente danneggiato nell'incidente.
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Martedì mattina, a Noeux-les-Mines, nel nord della Francia, un TGV è entrato in collisione con un camion dell’esercito francese a un passaggio a livello ed è deragliato. Il macchinista è morto nell’impatto, almeno altre 27 persone sono rimaste ferite.

Sven Ziegler

07.04.2026, 09:32

07.04.2026, 10:33

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un TGV si è scontrato con un camion militare a un passaggio a livello a Noeux-les-Mines, nel nord della Francia, ed è deragliato.
  • Il macchinista del treno è morto, l'autista del camion è rimasto gravemente ferito e almeno altre 27 persone hanno riportato ferite.
  • I servizi ferroviari sulla linea Béthune-Arras sono interrotti in entrambe le direzioni e gli autobus sostitutivi stanno evacuando circa 250 passeggeri.
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Grave incidente ferroviario martedì mattina sulla linea Dunkerque–Parigi. Nei pressi di Noeux-les-Mines, nel dipartimento del Pas-de-Calais, un TGV ha urtato il rimorchio di un camion militare dell’esercito francese a un passaggio a livello, deragliando subito dopo l’impatto.

Il macchinista ha perso la vita, mentre il conducente del camion è rimasto gravemente ferito. Secondo un primo bilancio della polizia, almeno altre 27 persone hanno riportato ferite.

A bordo del treno viaggiavano circa 250 passeggeri. La compagnia ferroviaria SNCF ha predisposto autobus sostitutivi per evacuare i viaggiatori. La circolazione ferroviaria sulla tratta Béthune–Arras è stata sospesa in entrambe le direzioni.

Le prime immagini provenienti dalla zona mostrano il TGV gravemente danneggiato e il camion completamente distrutto.

Il ministro dei Trasporti francese, Philippe Tabarot, ha annunciato che si recherà sul luogo dell’incidente insieme al presidente della SNCF, Jean Castex.

+++ Notizia in aggiornamento +++

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