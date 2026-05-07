Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha citato in giudizio il New York Times per discriminazione. Immagine: Keystone

L'Amministrazione Trump sta inasprendo la sua posizione contro i programmi di diversità e ha intentato una causa contro il New York Times. Al centro c'è una promozione controversa. E le conseguenze potrebbero andare ben oltre il singolo caso.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il New York Times è stato citato in giudizio dall'agenzia per l'impiego statunitense EEOC per aver presumibilmente scartato un dipendente maschio bianco a favore di obiettivi di diversità in una promozione.

Il giornale nega le accuse e parla di una causa politicamente motivata.

Il caso si colloca nel contesto di un cambiamento di rotta politica sotto la presidenza di Donald Trump e potrebbe avere conseguenze fondamentali per i programmi di diversità. Mostra di più

Cosa è successo?

Il noto quotidiano statunitense New York Times sta affrontando una causa esplosiva. La Commissione statunitense per le pari opportunità nell'impiego (EEOC) accusa il giornale di aver deliberatamente discriminato un dipendente maschio bianco.

Nello specifico, si tratta dell'assegnazione di una posizione dirigenziale nel 2025, quella di vicedirettore editoriale del dipartimento di proprietà.

Il giornalista in questione, che lavora presso il giornale da oltre dieci anni, aveva fatto domanda per la posizione, ma non è arrivato alla selezione finale.

Sono stati invece selezionati altri quattro candidati: una donna bianca, un uomo di colore, una donna asiatica e una donna proveniente da un contesto multiculturale. E quest'ultima alla fine ha ottenuto il lavoro.

L'EEOC non attribuisce questa decisione al rendimento, ma indica piuttosto che le considerazioni sulla diversità possono aver giocato un ruolo decisivo.

Su cosa verte il reclamo?

In sostanza, l'EEOC - per conto dell'uomo che è stato scartato dalla selezione - accusa il giornale di aver violato la legge sui diritti civili del 1964.

Questa norma fondamentale degli Stati Uniti proibisce la discriminazione sul posto di lavoro sulla base del sesso, del colore della pelle o dell'origine.

🚨 JUST IN: The federal government is officially suing the New York Times after they discriminated against a WHITE MALE for a top role in the company



FAFO, NYT! 🔥



The Equal Employment Opportunity Commission — composed of Trump appointees — lawsuit says a longtime white male… pic.twitter.com/MsLbt6iXdG — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 5, 2026

L'autorità sostiene che il New York Times abbia perseguito negli anni programmi e obiettivi mirati per aumentare la percentuale di donne e di dipendenti neri e ispanici.

Sebbene tali iniziative non siano illegali di per sé, diventano problematiche quando influenzano specifiche decisioni sul personale.

Secondo la dichiarazione di rivendicazione, questo è esattamente ciò che è accaduto in questo caso. Documenti e messaggi interni e rapporti sulla diversità indicherebbero che la composizione della forza lavoro è stata almeno presa in considerazione nel processo decisionale.

L'EEOC sostiene inoltre che il candidato che è stato scartato era addirittura più qualificato di quello che è stato infine selezionato.

Questa valutazione si basa, tra l'altro, su dichiarazioni interne secondo le quali il candidato prescelto era ancora «relativamente inesperto».

Cosa dice il New York Times?

Il giornale respinge fermamente le accuse e parla di un «processo politicamente motivato da parte dell'EEOC sotto l'amministrazione Trump».

Una portavoce dell'azienda sottolinea che nelle decisioni sul personale contano solo le prestazioni: «Le nostre pratiche di assunzione sono basate sul merito e progettate per attrarre e sviluppare i migliori talenti da tutto il mondo».

«Abbiamo assunto il candidato più qualificato» Portavoce del New York Times

Il giornale contraddice anche l'affermazione dell'autorità secondo cui gli obiettivi di diversità sono stati decisivi: «Né l'etnia né il genere hanno giocato un ruolo in questa decisione. Abbiamo assunto la candidata più qualificata, la quale è un'eccellente redattrice».

Inoltre, il giornale critica le azioni dell'EEOC come sproporzionate: «L'accusa si concentra su una singola decisione di personale in più di 100 posizioni manageriali comparabili», ha detto il portavoce.

Tuttavia, l'Agenzia federale sta lanciando accuse generiche «che ignorano i fatti per sostenere una narrazione preconcetta».

Che cos'è la discriminazione inversa?

Il caso viene discusso negli Stati Uniti come un esempio della cosiddetta «discriminazione inversa», ovvero lo svantaggio dei membri di un gruppo maggioritario. Questo dibattito è particolarmente popolare negli ambienti conservatori.

La domanda centrale è: i programmi di promozione della diversità possono avere essi stessi un effetto discriminatorio?

L'EEOC adotta ufficialmente una linea chiara: non esiste una «discriminazione inversa» come categoria separata. Qualsiasi discriminazione basata sul genere o sull'etnia è di per sé illegale, indipendentemente dal fatto che riguardi le minoranze o i membri della maggioranza.

I critici dei programmi di diversità si sentono giustificati da questo caso. Sostengono che le quote o gli obiettivi portano inevitabilmente a svantaggiare altri candidati.

I sostenitori, invece, affermano che tali programmi sono necessari per correggere le disuguaglianze che si sono sviluppate nel tempo. Le decisioni individuali sul personale devono sempre essere considerate nel contesto generale.

Cosa c'entra Trump?

Il reclamo non può essere considerato separatamente dal contesto politico. Questo perché sotto il presidente Donald Trump, la direzione del Dipartimento del Lavoro è cambiata in modo significativo.

Il numero 1 della Casa Bianca ha infatti ripetutamente criticato i programmi per la diversità, l'uguaglianza e l'inclusione e all'inizio del suo secondo mandato ha adottato misure per ridurre tali iniziative nell'amministrazione federale.

La sua argomentazione è che tali programmi possono essere essi stessi discriminatori, soprattutto nei confronti degli uomini bianchi.

I programmi per la diversità sono una spina nel fianco per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Keystone

Gli sforzi del presidente contro la diversità non sono affatto limitati all'economia: nel febbraio 2025 lui stesso ha firmato un decreto che vieta alle persone trans di partecipare agli sport femminili.

Inoltre, vuole che nessuna atleta trans sia ammessa ai Giochi Olimpici del 2028. Poche settimane fa, il Comitato Olimpico Internazionale ha ceduto alle pressioni e sta pianificando test di genere obbligatori per tutte le atlete.

Il CIO esige che tutte le atlete siano sottoposte a test di genere per partecipare alle competizioni internazionali. (foto d'archivio) Martial Trezzini/Keystone/dpa

La EEOC, guidata dalla sostenitrice di Trump Andrea Lucas, sta seguendo questa strada. Ha annunciato che perseguirà sempre più spesso i casi in cui i membri di gruppi maggioritari si sentono svantaggiati.

La causa contro il New York Times non è un caso isolato, ma fa parte di una strategia più ampia.

L'autorità ha infatti anche indagato sul produttore di articoli sportivi Nike per possibili discriminazioni nei confronti dei dipendenti bianchi. Ha anche intentato una causa contro un'azienda partner di Coca-Cola, accusata di aver impropriamente escluso gli uomini da un evento interno.

Allo stesso tempo, lo stesso Trump si è ripetutamente impegnato in dispute legali con i media, tra cui il New York Times. I critici vedono in questo un tentativo di esercitare pressioni sulla stampa.

Cosa succede ora?

Dopo un'indagine durata diversi mesi, l'EEOC ha inizialmente cercato di raggiungere un accordo extragiudiziale con il giornale. Tuttavia, questi colloqui - noti come procedure di «conciliazione» - sono falliti.

La causa è stata quindi presentata a Manhattan. Tra le altre cose, l'autorità chiede un risarcimento finanziario per i dipendenti interessati, compresi i salari persi, oltre a possibili multe.

Inoltre, chiede sempre al tribunale di proibire al giornale di prendere in futuro decisioni sul personale che potrebbero essere discriminatorie sulla base del genere o dell'etnia. Non è ancora stata fissata una data specifica per l'udienza.

Si tratta di un precedente d'avvertimento?

Il caso ha il potenziale per avere un impatto che va ben oltre il settore dei media. Se il tribunale si pronuncerà a favore dell'EEOC, i programmi di diversità nelle aziende, nelle università e nelle organizzazioni statunitensi potrebbero subire maggiori pressioni.

Allo stesso tempo, la controversia dimostra quanto siano altamente politicizzate le questioni relative all'uguaglianza e alla diversità. Ciò che alcuni considerano una correzione necessaria alle disuguaglianze strutturali è già considerato una discriminazione da altri.

La decisione del tribunale, quindi, non si limiterà a giudicare un singolo caso di promozione, ma potrebbe influenzare radicalmente il modo in cui le aziende affronteranno la diversità in futuro.