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Attese onde di 3 metri Terremoto di magnitudo 7.4 in Giappone, le autorità lanciano l'allarme tsunami. Il video

Sven Ziegler

20.4.2026

Ecco il video del terremoto in Giappone: le autorità lanciano l'allarme tsunami

Ecco il video del terremoto in Giappone: le autorità lanciano l'allarme tsunami

A seguito di un forte terremoto al largo della costa settentrionale del Giappone, le autorità hanno emesso un allarme tsunami. In diverse regioni si rischiano onde fino a tre metri. I media invitano la popolazione a sfollare subito.

20.04.2026

A seguito di un forte terremoto al largo della costa settentrionale del Giappone, le autorità hanno emesso un allarme tsunami. In diverse regioni si rischiano onde fino a tre metri. I media invitano la popolazione a sfollare subito.

Agence France-Presse

20.04.2026, 12:14

20.04.2026, 12:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito il Giappone settentrionale, con epicentro nell'Oceano Pacifico al largo della prefettura di Iwate.
  • L'Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un allarme tsunami con possibili onde alte fino a tre metri.
  • Le scosse sono state avvertite anche a Tokyo, a diverse centinaia di chilometri dall'epicentro.
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Lunedì un forte terremoto ha colpito il Giappone settentrionale. Secondo l'Agenzia meteorologica giapponese (JMA), il sisma ha raggiunto una magnitudo di 7,4, con epicentro nel Pacifico a nord della prefettura di Iwate.

Le scosse sono state avvertite anche nella capitale Tokyo, nonostante si trovi a diverse centinaia di chilometri dall'epicentro.

In seguito al forte terremoto, le autorità giapponesi hanno emesso un allarme tsunami per diverse regioni del nord del Paese.

Secondo l'emittente NHK, onde alte fino a tre metri potrebbero raggiungere le coste.

Le regioni colpite includono Iwate, Aomori e parti di Hokkaido. Per le altre regioni è in vigore un livello di allerta tsunami più basso.

L'epicentro del terremoto è stato nel Pacifico.
L'epicentro del terremoto è stato nel Pacifico.
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Le autorità stanno prendendo in seria considerazione la situazione. Un presentatore del canale NHK ha esortato la popolazione a cercare immediatamente un terreno più alto e a stare lontano dalle coste e dai fiumi.

Sul canale sono stati visualizzati anche avvisi in inglese: «Tsunami! Evacuate!» e «Non tornate indietro».

Le autorità del Giappone hanno ricevuto segnalazioni di «danni umani e materiali attualmente in fase di verifica»: lo ha affermato la premier nipponica, Sanae Takaichi, in un post online citato dal Sky News. «D'ora in avanti otterremo informazioni dettagliate gestiremo la risposta all'emergenza», ha aggiunto.

Allarme tsunami per la regione costiera

Il terremoto ha colpito al largo della costa pacifica del Giappone alle 16.53 ora locale. Le scosse sono state chiaramente avvertite anche nella capitale Tokyo, a diverse centinaia di chilometri di distanza, dove gli edifici hanno oscillato per diversi minuti.

Il Giappone è una delle regioni tettonicamente più attive del mondo. La nazione insulare si trova sul cosiddetto Anello di fuoco del Pacifico, dove diverse placche tettoniche si scontrano.

Ogni anno si registrano circa 1500 terremoti. Di conseguenza, in molte regioni gli edifici e le infrastrutture sono progettati per resistere a forti scosse.

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