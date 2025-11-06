Eric Orwoll vuole costruire insediamenti per soli bianchi. Screenshot / X /@ Aarvoll_

Nello Stato americano dell'Arkansas si sta costruendo un villaggio in cui potranno vivere solo i bianchi. Quello che il fondatore Eric Orwoll vende come un «ritorno alle origini» è in realtà un ritorno alla segregazione razziale.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Nelle montagne di Ozark, nello Stato americano dell'Arkansas, si sta costruendo un villaggio in cui possono vivere solo i bianchi.

I fondatori di «Return to the Land» sognano un'«America cristiano-europea», mettendo così apertamente in discussione i diritti civili degli Stati Uniti.

L'aperto razzismo è reso possibile anche dal sostegno della Casa Bianca. Mostra di più

«Se volete una nazione bianca, dovete costruire una città bianca», dice Eric Orwoll in un video sui social media. «Si può fare. Lo stiamo facendo proprio ora».

Orwell ha 35 anni, è cresciuto in California e ha una formazione in musica classica. Ha guardato in streaming i film porno con la sua ex moglie, è colto, eloquente e sogna un'America bianca. Ma non sogna da solo.

Nelle remote e scarsamente popolate montagne di Ozark, nello Stato americano dell'Arkansas, si sta costruendo un villaggio così apertamente razzista che si potrebbe pensare di essere atterrati in un mondo parallelo.

Per alcuni un'utopia, per altri una distopia, il progetto si chiama «Return to the Land». È sia il nome di un sito di 160 ettari, in cui attualmente vivono circa 40 persone, sia quello di un'associazione a cui, secondo Orwoll, hanno già aderito centinaia di persone.

Più importante della quota di adesione (una tantum di 25 dollari) è la trasmissione di informazioni sull'origine etnica dei candidati.

Solo i bianchi entrano in paradiso

Chiunque voglia vivere in «Return to the Land» deve essere bianco e di «discendenza europea». Questo può essere dimostrato con un albero genealogico. Neri, latini, ebrei, omosessuali o altre minoranze non sono i benvenuti.

«È un istinto naturale quello di circondarsi delle persone più simili a te», afferma Orwoll, uno dei fondatori, a un giornalista del quotidiano tedesco «Die Zeit».

Ufficialmente i fondatori non si considerano attivisti politici, ma un movimento di ritiro. Vogliono stare «tra di loro», lontano dalle città, dalla modernità e dalla diversità. Eppure cercano ripetutamente di farsi pubblicità, concedendo ai giornalisti di entrare nel loro sedicente paradiso.

Orwoll sogna un'America «bianca, cristiana e attenta alle tradizioni». Vede il multiculturalismo e la diversità come una minaccia: «Si tratta di eredità, tradizioni e senso di appartenenza a un gruppo».

Questo non significa che odi i neri o i messicani, sottolinea Orwell. «Hanno solo un background culturale diverso».

La destra in ascesa

Queste affermazioni sono tipiche dei suprematisti bianchi, che si definiscono «culturalmente conservatori». Il loro vero obiettivo è un ordine sociale razzista.

Il fondamento ideologico è la cosiddetta teoria della Grande Sostituzione: una narrazione cospirativa secondo la quale i bianchi nelle società occidentali vengono sistematicamente sostituiti da immigrati provenienti da altre culture e con un diverso colore della pelle.

I nazisti dei Paesi di lingua tedesca hanno coniato il termine Umvolkung.

Una bandiera statunitense e un cane da pastore proteggono dai cattivi vicini. Screenshot / X /@ Aarvoll_

Orwoll, che ha subito nascosto la sua copia del «Mein Kampf» quando un fotografo del «New York Times» gli ha fatto visita prima che la macchina fotografica si spegnesse, riprende ripetutamente questa narrazione.

Ad esempio quando si indigna per il fatto che attori neri o asiatici appaiono in ruoli storici in serie Netflix come «Bridgerton». Per lui questa è la prova che «tutto va troppo oltre».

Il fatto che possano emergere progetti come il suo è espressione di un cambiamento politico. Negli ultimi anni, l'estrema destra ha riacquistato influenza negli Stati Uniti, alimentata dai timori economici, dalla frustrazione per l'immobilismo politico e, non da ultimo, dalla riduzione delle misure per la diversità sotto l'amministrazione Donald Trump.

Un vento di coda dall'alto

«Lo vedono come un momento molto favorevole», spiega al «New York Times» Peter Simi, sociologo e ricercatore di estremismo presso la Chapman University in California.

«Hanno persone ben intenzionate ai più alti livelli di governo, persino al ministero della giustizia o a quello della difesa».

Anche Orwoll ritiene che il momento sia perfetto. Ha scritto su una pagina di raccolta fondi: «Dobbiamo battere il ferro finché è caldo». E ritiene che «si debba creare un precedente ora, mentre il clima culturale e legale è favorevole».

In definitiva è impossibile prevedere come sarà la situazione dopo il secondo mandato di Trump.

Con la creazione di un insediamento per soli bianchi, «Return to the Land» si trova legalmente in una zona grigia. Ufficialmente si tratta di una Private Membership Association, una sorta di club esclusivo che può stabilire i propri criteri di ammissione.

Orwoll sostiene che ciò significa che il progetto non è soggetto alle leggi anti-discriminazione, che vietano la segregazione razziale nel settore abitativo.

Gli esperti legali sono di parere diverso. L'ufficio del procuratore generale dell'Arkansas ha avviato un'indagine. Se venisse confermato che i richiedenti vengono respinti sulla base della loro origine etnica, si tratterebbe di una chiara violazione della legge federale.

Spinti dalla paura

Le circa 40 persone che già vivono nel loro insediamento autonomo non si preoccupano di queste considerazioni. Ritengono di non essere più al sicuro in una società multiculturale.

Un residente di 26 anni racconta al giornalista di «Die Zeit» che prima viveva in Missouri, in una città con oltre il 90% di abitanti bianchi: «Allora tutto andava ancora bene».

Ma poi si sono trasferiti sempre più neri e altre persone. Ora la percentuale di bianchi è inferiore al 70%: «Non voglio vivere così con la mia famiglia, con la paura che possa succedere qualcosa ai miei figli».

Caitlin Smith esprime ancora più chiaramente le preoccupazioni dei coloni. L'ex moglie di Orwell vive nel sito con un altro uomo: «La cosa più importante di questo progetto per me è che posso controllare i miei vicini. Ciò che fa una persona è il suo passato e la sua genetica».

Potrebbe essere solo l'inizio

«Return to the Land» non è un caso isolato, ma fa parte di una tendenza in crescita. I gruppi di destra cercano sempre più spesso di creare dei ritiri fisici, delle enclavi in cui poter vivere indisturbati la propria visione del mondo.

Il villaggio in Arkansas è il simbolo di un'evoluzione: la normalizzazione delle idee estremiste sotto la veste della tradizione, della religione e dell'identità. Il sogno di Orwoll di un'«America bianca» mostra quanto siano fragili le fondamenta della società statunitense.