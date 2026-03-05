Una donna iraniana in Svizzera: «Il nemico non sono gli Stati Uniti e Israele»

Israele e Stati Uniti hanno attaccato l'Iran da sabato scorso: nella foto i detriti di un edificio colpito nella capitale Teheran. KEYSTONE

L'attacco all'Iran dà speranza a Shirin A*. Speranza. La giovane iraniana vive in Svizzera: in questa intervista parla della paura per la sua famiglia e spiega perché è sollevata dal fatto che Ali Khamenei non sia più in vita.

Hai fretta? blue News riassume per te Shirin A. è iraniana e vive in Svizzera da oltre sette anni.

A blue News la giovane donna ha parlato dei suoi timori per i genitori e i fratelli, che vivono ancora a Teheran, e spiega perché non incolpa gli Stati Uniti e Israele per l'attacco al suo Paese.

«Sono convinta che l'intervento di Stati Uniti e Israele sia stato l'unico modo per rovesciare il regime disumano di Ali Khamenei», afferma. Mostra di più

Shirin A. come sta?

La situazione è difficile al momento, ma la mia speranza rimane alta: presto arriverà il momento in cui potremo rovesciare il brutale regime islamista.

La sua famiglia vive nella capitale iraniana Teheran, dove lei è nata. Lei invece si trova in Svizzera da oltre sette anni. Siete in contatto?

L'ultima volta che ho avuto un contatto telefonico con la mia famiglia a Teheran è stato sabato, poco dopo che Israele e gli Stati Uniti hanno iniziato ad attaccare l'Iran. Più tardi, quel giorno, ho ricevuto un messaggio dai miei genitori.

Cosa le hanno scritto?

Mi hanno scritto che avrebbero cercato di lasciare la città per raggiungere un luogo più sicuro. L'uso di internet in Iran è stato severamente limitato dallo scorso fine settimana. Le reti di telefonia mobile e i servizi di SMS sono di solito completamente spenti.

È rimasta sorpresa quando ha saputo dell'attacco?

No, non lo sono stata, anche perché i negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Iran a Ginevra non hanno avuto molto successo.

Quali sono stati i suoi primi pensieri quando ha saputo che il leader Ali Khamenei era stato ucciso negli attacchi?

Come posso dire? Sono contenta che Ali Khamenei non sia più qui. È stato un dittatore spietato ed è responsabile della morte di decine di migliaia di iraniani innocenti.

Negli ultimi anni, la triste realtà dell'Iran è stata che i suoi stessi militari sono stati usati contro la popolazione per opprimerla. Per questo credo che la maggioranza degli iraniani abbia reagito con sollievo al suo assassinio.

Ci sono prove di questo?

Negli ultimi giorni ho visto diversi video registrati poco dopo la sua morte. Mostrano la gente per le strade di Teheran che festeggia, ride e balla: un momento pieno di sollievo, speranza e gioia non celata.

Di che cosa ha più paura in questo momento?

La mia paura più grande è che la guerra continui ad aggravarsi. Finora i bombardamenti sono stati diretti principalmente contro obiettivi militari chiave.

Ma ho la deprimente sensazione che, se il conflitto continuerà ad aggravarsi, anche i civili saranno sempre più vittime di attacchi e bombardamenti.

Cos'altro la preoccupa?

Anche se la guerra finisse, c'è il rischio che il regime islamico rimanga al potere e che non cambi nulla di fondamentale nel mio Paese. Sono convinta che l'intervento di Stati Uniti e Israele sia stato l'unico modo per rovesciare il regime disumano di Ali Khamenei.

Allo stesso tempo, naturalmente, capisco che le persone nei Paesi occidentali siano preoccupate per ciò che porteranno i prossimi giorni e le prossime settimane...

Perché la guerra significa sempre vittime, morti e distruzione?

Sì, ma se si considera che il regime iraniano ha ucciso fino a 5'000 persone in poche ore durante le manifestazioni in Iran solo il 18 e 19 gennaio, allora forse si capisce perché la maggioranza degli iraniani vuole finalmente un cambio di governo.

Sono quindi convinta che gli Stati Uniti e Israele stiano sostenendo il popolo iraniano affinché il vero nemico possa essere finalmente combattuto.

Quanto si sente vicina all'Iran?

Ritengo che l'Iran sia uno dei Paesi più belli del mondo. Ci sono molte attrazioni architettoniche e storiche. Abbiamo spiagge meravigliose, ma si può anche sciare. E l'offerta culinaria è fantastica.

Si immagina di tornare in Iran una volta che la situazione politica si sarà normalizzata?

Ammetto che anche la Svizzera è uno dei Paesi più belli che abbia mai avuto l'onore di conoscere. Mi piace vivere qui, ma ho perso la mia patria e vorrei avere l'opportunità di visitarla di nuovo un giorno.

*Il nome è stato modificato per motivi di sicurezza.