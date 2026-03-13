Una donna si sente male durante un discorso di Trump, ma la sua reazione è molto curiosa

Notfall bei seiner Rede? Trump (79) reagiert wie ein sehr, sehr alter Mann Als Donald Trump in Hebron im US-Bundesstaat Kentucky Wahlkampf macht, gibt es hinter ihm einen medizinischen Notfall. Wie der 79-jährige US-Präsident darauf antwortet, erstaunt dann doch. 12.03.2026

Mentre Donald Trump sta tenendo un discorso a Hebron, nello Stato americano del Kentucky, alle sue spalle improvvisamente una donna si sente male. La reazione del presidente degli Stati Uniti è sorprendente.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Un membro del pubblico si accascia durante un discorso elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

L'inquilino della Casa Bianca interrompe il suo discorso e chiede invece della musica.

La donna viene poi rimessa in piedi e sembra riprendersi rapidamente. Mostra di più

Donald Trump è solito fare notizia per le cose che dice o che fa. E ora ha regalato un'altra perla a un comizio elettorale a Hebron, nel Kentucky: durante il suo discorso, un'anziana signora sviene proprio nella prima fila dietro di lui. La gente si accalca sulla donna che giace a terra.

Il presidente degli Stati Uniti aspetta. Sembra annoiato. Poi dice scherzosamente: «Ascoltiamo una canzone?».

Chiede se riescono a sentirlo nel backstage e se possono far partire una canzone cantata dalla leggenda dell'opera Luciano Pavarotti.

È una delle canzoni preferite dell'inquilino della Casa Bianca: potete vedere la bizzarra scena all'inizio del video (sottotitolato in tedesco).

Poteva andare anche peggio

Immaginate se i primi soccorritori avessero dovuto lottare per la vita della signora sulle note di questa canzone...

Ma fortunatamente non si arriva a tanto: mentre i paramedici cercano di sollevare la donna, le persone intorno si schierano per mantenere le distanze.

Trump, invece, si gira verso la scena.

La partecipante viene sollevata e riceve un applauso. Sta bene, per fortuna.

È interessante notare che il newyorkese aveva già chiesto questa canzone in una situazione simile, ottenendola. Era metà ottobre del 2024 e anche in quel caso due persone del pubblico avevano perso i sensi. E così, oggi come allora, Trump nell'attesa si era goduto la canzone.