Sarah McBride, la prima trans eletta alla Camera per i democratici Keystone

Per la prima volta una donna trans ha conquistato un seggio a Capitol Hill e per la prima volta due afroamericane siederanno contemporaneamente al Senato. Questi tra i risultati del voto del 5 novembre.

SDA

La democratica Sarah McBride ha fatto la storia aggiudicandosi l'unico seggio del Delaware alla Camera, il più antico nella storia degli Stati Uniti.

Millennial di 34 anni, Sarah ha battuto il repubblicano John Whalem III in nome delle aspettative familiari e per ragioni mediche, assistenza sanitaria per tutti e libertà riproduttive: una piattaforma omaggio al marito Andrew Crew, un uomo trans conosciuto a una festa della Casa Bianca di Barack Obama e che è morto di cancro quattro giorni dopo il matrimonio.

Le senatrici afroamericane elette sono Lisa Blunt Rochester, anche lei del Delaware, e Angela Alsobrooks del Maryland. Altre tre donne nere hanno servito in Senato – oltre alla vicepresidente Kamala Harris, Carol Moseley Braun e Laphonza Butler – mai però prima contemporaneamente.

E tra le «prime volte» è da segnalare anche quella di Andy Kim in New Jersey, 42enne membro della Camera dei Rappresentanti che è diventato il primo senatore di origine coreana. Kim, un democratico, è stato eletto al posto dell'ex senatore Robert Menendez rinviato a giudizio per corruzione.

SDA