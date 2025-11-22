Una famiglia americana fugge dal Texas alla Russia... e il papà finisce subito al fronte

We’re the Huffman family — Americans who moved to Russia 2 months ago! Derek (46) has a background in welding & construction, DeAnna (42) is a former teacher & floral designer, and we’re raising our 3 daughters (12, 11 & 10) while embracing a whole new life, language, and culture pic.twitter.com/1vUmbz0rTl — The Huffman Family (@HuffmanTime) May 21, 2025

Una famiglia conservatrice e cristiana si trasferisce dal Texas alla Russia perché gli Stati Uniti sono troppo woke (inclusivi) per loro. La coppia e i loro tre figli raccontano la loro nuova vita nel «villaggio americano» di Istra con dei video. Ma poi il padre Derek finisce nell'esercito... e al fronte in Ucraina.

Hai fretta? blue News riassume per te La famiglia Huffman è emigrata dal Texas alla Russia a marzo, perché la loro vecchia patria era troppo woke e si sentivano, tra le altre cose, minacciati dalla comunità LGBTQ+.

La famiglia si è trasferita in un «villaggio americano» a Istra, non lontano da Mosca, suscitando grande scalpore nella stampa russa.

La coppia e le tre figlie, cristiani convinti, documentano la loro nuova vita su YouTube.

Il padre di famiglia Derek è finito nell'esercito: invece di lavorare in una squadra di riparazione, è stato mandato al fronte in Ucraina.

Il patriarca è sopravvissuto e diventato cittadino russo a novembre, ma presto dovrà tornare in guerra.

Una famiglia americana, composta da genitori e tre figli, si è trasferita dal Texas a Mosca in marzo. Solo due mesi dopo il padre si è arruolato nell'esercito russo, che lo ha mandato subito al fronte in Ucraina. È sopravvissuto al conflitto ed è diventato cittadino russo.

Cosa ha spinto questo quintetto dagli Stati Uniti all'Europa orientale? Derek Huffman ha spiegato in un video su YouTube che il suo desiderio di partire «è iniziato qualche anno fa». Uno dei motivi è «l'indottrinamento LGBTQ+ nei bambini».

«Oggigiorno non si può nemmeno accendere la TV senza che i cartoni animati per bambini parlino di sesso e genere», sostiene il padre di famiglia, che definisce le persone trans «malate di mente».

E che dato che sono caucasici hanno meno opportunità nella loro vecchia patria. E anche il cibo è poco sano.

Derek Huffman racconta quanto non gli piacciano gli Stati Uniti. YouTube/Huffman Time

Due anni fa ha ritirato i suoi figli da scuola e li ha scolarizzati in casa. Derek e sua moglie DeAnna hanno tre figli adulti tra i 19 e i 21 anni e tre figlie tra i 10 e i 12 anni. Anche la criminalità a Houston, nel Texas repubblicano, li preoccupava.

«Mi piace il fatto che ci si debba adattare»

È venuto dunque a conoscenza del «villaggio americano in Russia» dove vivono «cristiani di lingua inglese». Il tutto è un progetto avviato da Tim Kirby: l'americano (46 anni) è emigrato lui stesso in Russia dove lavora per la propaganda di Vladimir Putin. È diventato cittadino russo nel 2018.

Ha visitato il Paese nell'ottobre 2023 e si è innamorato. E ora vive nella sua nuova casa, come afferma Derek. I figli adulti sono rimasti in America, mentre le tre figlie condividono la camera da letto principale, i genitori la seconda. C'è un bagno, che vogliono ancora ampliare.

Ecco come si presenta la casa di Istra.

Ma Derek è felicissimo. Negli Stati Uniti molte persone vivono nella loro «bolla», al massimo si possono trovare informazioni su X. In Russia possono crescere le loro figlie come vogliono. Tutto è sicuro, le strade sono pulite e il governo ti lascia in pace se ti comporti bene: «Leggi severe, mi piacciono».

«Mi piace il fatto che ci si debba adattare», chiarisce Derek. «Stiamo lavorando per assimilarci». Ma non è così facile: l'emigrato e la sua famiglia sono i primi occidentali nel «villaggio americano».

E l'inglese non è ovviamente molto parlato a Istra, che si trova a 40 chilometri a ovest di Mosca. E il russo non è una lingua facile.

«L'Ucraina spara, uccide e perseguita»

La famiglia documenta la propria vita sul proprio canale YouTube. DeAnna si accorge che nella loro nuova casa fa freddo. I genitori spiegano alle figlie il significato del Giorno della Vittoria russo. La famiglia esce nella natura e visita lo zoo di Mosca. Gli immigrati statunitensi sono una storia gradita ai media russi.

Richieste di soggiorno da «Paesi ostili» nel 2024 secondo le autorità russe Germania: 291 persone

Lettonia: 151 persone

Stati Uniti: 127 persone

Francia: 115 persone

Italia: 105 persone

Estonia: 72 persone

Gran Bretagna: 70 persone

Corea del Sud: 67 persone

Canada: 60 persone

Lituania: 51 persone

E poi, il 26 maggio, la madre dice alla telecamera mentre due delle figlie siedono sul divano: «Ehi ragazze! Papà mi ha appena mandato una foto. Ha firmato il contratto. È ufficiale. Ha firmato il contratto con l'esercito. Qualche commento?». «Ottimo, mi manca», dice una di loro.

La ragione è che se Derek si arruola nell'esercito e quindi la famiglia otterrà la cittadinanza russa. Da questo dipendono l'istruzione scolastica, l'assicurazione sanitaria e il permesso di lavoro delle ragazze.

«Un ruolo importante per me è il rispetto e il guadagnarsi un posto qui in Russia», afferma DeAnna.

Scena bizzarra con madre e figlie: la donna annuncia alle ragazze che il padre si è arruolato nell'esercito. YouTube/Huffman Time

Crede nella «causa russa», dice Derek: «L'Ucraina sta sparando, uccidendo e perseguitando la sua popolazione russa autoctona, i suoi cittadini di lingua russa».

È una «causa giusta»: «Stanno facendo la cosa giusta. Il regime nazista in Ucraina deve essere fermato». Kiev gestisce laboratori biologici. Gli investitori statunitensi hanno acquistato terreni su larga scala. Tutto è corrotto.

Derek «gettato in pasto ai lupi»

Derek è ora visibile molto meno frequentemente sul canale YouTube. A giugno, invia un video di auguri alla sua famiglia in occasione della festa del papà. A luglio, gli Huffman registrano una telefonata con lui e la pubblicano online con foto della famiglia.

L'interesse dei media russi per gli Huffman continua senza sosta.

DeAnna ammette di aver avuto una ricaduta e che la sua dipendenza dall'alcol minaccia di raggiungerla. Sperava che il marito venisse schierato nelle retrovie perché non aveva esperienza militare. Invece è di stanza al fronte.

Come scrive il «British Telegraph», DeAnna afferma in un video che al marito era stato assicurato che non avrebbe dovuto combattere. «Si sente come se fosse stato gettato in pasto ai lupi e deve fare affidamento sulla sua fede, come tutti noi», ha dichiarato la moglie.

Il video è stato poi cancellato.

Nuovo look: una delle figlie festeggia il suo dodicesimo compleanno in ottobre e le viene permesso di farsi le unghie mentre la mamma sta filmando. YouTube/Huffman Time

Il caso sta attirando l'attenzione dei media di tutto il mondo, compreso il quotidiano online d'opposizione «Meduza», con sede a Riga. Il portale sta indagando su Derek: l'uomo avrebbe prestato un giuramento di trasparenza finanziaria nel 2019 e avrebbe avuto diversi scontri con la legge.

«Non mi piace l'idea di prendere delle vite»

«Meduza» cita anche il video cancellato: «Gli hanno detto che avrebbero potuto metterlo in un battaglione di riparazione a causa dei suoi oltre dieci anni come saldatore [...] ma non sembra che questo accadrà», affermava DeAnna nel filmato.

Anche i soldi promessi per l'arruolamento nell'esercito non si sono ancora materializzati.

Lo stesso Derek riferisce il 26 luglio tramite una registrazione audio: «Per tutte le persone che dicono che sono un cristiano eppure mi sono arruolato nell'esercito per poter uccidere gli ucraini: non mi piace l'idea di prendere delle vite, ma faccio ciò che ritengo giusto».

Derek ha prestato servizio nell'esercito per sei mesi prima di tornare dalla sua famiglia in ottobre: «Sono felice di essere ancora vivo».

La famiglia può finalmente comprare un'auto perché i russi hanno donato dei soldi per loro: l'autobus passa da Istra solo tre volte alla settimana.

In un video del 22 settembre, le figlie raccontano il loro primo giorno in una scuola pubblica russa. È presente anche il cane di famiglia, emigrato con gli Huffman. YouTube/Huffman Time

La vita in Russia è dura: DeAnna guida ogni giorno per un'ora e mezza per andare e tornare dal lavoro. Le bambine frequentano una scuola pubblica da settembre.

«Non riesco a capire tutto questo odio»

Derek raccoglie i frutti del suo sanguinoso lavoro: riceve la cittadinanza russa e sottolinea di essere orgoglioso di aver servito nell'esercito.

He's on the news ♥️ @DerekHuffmanRU

Derek Huffman Family man, Husband, father of 6 and now a Russian citizen. Proud, he joined the Russian army. pic.twitter.com/n9a9aPeYrV — The Huffman Family (@HuffmanTime) November 1, 2025

E di continuare a servire: deve tornare presto alla sua unità, ma è felice. Il padre è certo che le sue figlie siano felici, sicure e si siano già fatte molti amici. In Russia l'istruzione è migliore, il tenore di vita è migliore e tutto è più economico.

«È come se avessimo trovato il nostro posto nel mondo», chiarisce Derek. «Sai, non riesco a capire tutto questo odio. Se non sei mai stato qui, non lo sai. È pazzesco come la gente si rivolti contro di te perché credi in qualcos'altro».

Gli americani possono davvero trovare una nuova felicità in Russia? A quanto pare, è possibile.