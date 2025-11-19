Il presidente Donald Trump indica un giornalista mentre incontra il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman nello Studio Ovale della Casa Bianca, martedì 18 novembre 2025, a Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Keystone

Donald Trump si è scontrato ancora una volta con la stampa. Una giornalista della «ABC» che gli ha posto delle domande sul caso Khashoggi ha subito l'ira del presidente americano.

Hai fretta? blue News riassume per te La giornalista statunitense Mary Bruce ha subito l'ira dei potenti durante la conferenza stampa di ieri alla Casa Bianca con Donald Trump e Mohammed bin Salman.

La donna ha chiesto a Trump quali fossero i suoi rapporti d'affari con l'Arabia Saudita e il principe ereditario dopo l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.

Il tycoon ha insultato la giornalista e ha minacciato la sua emittente «ABC News» di avviare un'indagine e di revocarle la licenza. Mostra di più

Dopo il caso venuto alla luce negli scorsi giorni, dove Donald Trump aveva definito «cicciona» un giornalista di «Bloomberg News» a bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha aggredito verbalmente una collega dell'emittente «ABC».

È successo ieri, martedì, quando la corrispondente senior della Casa Bianca, Mary Bruce, ha interrogato lui e il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman sull'omicidio di Jamal Khashoggi

In tutta risposta Trump l'ha definita «una persona terribile» e «una pessima reporter».

Il presidente ha anche minacciato l'emittente e ha definito i suoi servizi «falsi»: «Penso che alla ABC dovrebbe essere revocata la licenza».

Reporter: Is it appropriate for your family to do business with Saudi Arabia while you’re president? The us intelligence concluded you orchestrated the murder of a journalist… Trump: Who are you with? Reporter: ABC News



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 18. November 2025 um 18:53

Come prima cosa Bruce aveva chiesto a Trump se fosse opportuno che la sua famiglia facesse affari in Arabia Saudita.

Prima che potesse rispondere, ha rivolto una domanda al principe ereditario: «Vostra Altezza Reale, i servizi di intelligence degli Stati Uniti hanno concluso che avete organizzato il brutale omicidio di un giornalista».

E ancora: «Perché gli americani dovrebbero fidarsi di lei? E la stessa domanda a lei, signor presidente».

«Domanda terribile e insubordinata»

L'inquilino della Casa Bianca ha respinto le conclusioni delle agenzie di intelligence statunitensi e ha detto che a molte persone non piaceva Khashoggi.

Il principe ereditario Mohammed, da parte sua, ha detto che la morte di Khashoggi è stata dolorosa e «un grande errore». Trump ha poi criticato Bruce per aver posto al principe una «domanda terribile e insubordinata».

Inoltre, quando la giornalista ha chiesto perché la Casa Bianca stesse aspettando l'approvazione del Congresso prima di rilasciare ulteriori dettagli sulla corrispondenza del molestatore Jeffrey Epstein, Trump ha risposto: «Non è la domanda che mi infastidisce. È il suo atteggiamento».

E ha aggiunto: «È il modo in cui poni queste domande».

Trump in response to an Epstein question: "ABC, your company, your crappy company is one of the perpetrators. I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake and so wrong. And we have a great commissioner, a chairman, who should take a look at that."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 18. November 2025 um 19:12

Trump ha indirettamente minacciato la «ABC News» di un'indagine da parte della Commissione federale per le comunicazioni (FCC), dicendo che «dovrebbe indagare».

L'emittente non ha per ora commentato le dichiarazioni.

Il caso Khashoggi

Per quanto riguarda il caso Khashoggi, va ricordato che l'editorialista, che scriveva per il «Washington Post» mentre era in esilio negli Stati Uniti, si era recato al consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre 2018 per ritirare i documenti per il matrimonio con la sua fidanzata.

Ma non ne è mai uscito. L'agenzia di intelligence estera statunitense CIA ha poi concluso che è stato ucciso e smembrato nel consolato su ordine del principe ereditario.

Dopo lunghe smentite, la leadership di Riyadh ha ammesso, sotto pressione internazionale, che l'importante critico della famiglia reale era stato ucciso nell'edificio in un tentativo di rimpatrio andato male.

Bin Salman ha dichiarato di non saperne nulla.