La pericolosa febbre di Ebola è scoppiata nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sono preoccupate. (immagine d'archivio) Jerome Delay/AP/dpa

Una speciale variante di Ebola si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Le domande e le risposte più importanti sulla situazione attuale.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te L'OMS ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa dell'epidemia di Ebola in Congo e in Uganda, dopo che sono già stati segnalati centinaia di casi sospetti e molti decessi.

La rara variante Bundibugyo, per la quale non esistono attualmente vaccini autorizzati o trattamenti mirati, è particolarmente pericolosa.

Nonostante le difficili condizioni sul campo, le organizzazioni internazionali stanno fornendo supporto con forniture mediche ed esperti, mentre gli esperti considerano attualmente basso il rischio di diffusione della malattia in Europa. Mostra di più

Domenica l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda.

blue News risponde alle domande più importanti.

Che cosa è successo?

La scorsa settimana sono stati segnalati i primi casi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Particolarmente colpita la provincia di Ituri, nel nord-est del Paese.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha segnalato diverse centinaia di casi sospetti, tra cui molti decessi. Casi sono stati segnalati anche in Uganda.

Domenica, sempre l'OMS ha dichiarato un allarme sanitario internazionale. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha detto di essere «molto preoccupato» per la diffusione del virus.

Ma cos'è l'ebola?

Spiegato in modo semplice, l'ebola è una malattia infettiva altamente contagiosa e spesso mortale causata dal virus che porta lo stesso nome.

Si conoscono in totale cinque diversi tipi di virus, tra cui il ceppo Zaire, il virus Sudan Ebola e il virus Bundibugyo.

I virus Ebola appartengono ai cosiddetti agenti patogeni zoonotici. Ciò significa che un'epidemia inizia solitamente con la trasmissione dagli animali all'uomo. Successivamente la malattia si diffonde da persona a persona, il che richiede un contatto diretto con i fluidi corporei o uno stretto contatto fisico.

La pericolosa febbre di Ebola è scoppiata nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sono preoccupate. (immagine d'archivio) Immagine: Keystone/AP/Jerome Delay

Il periodo di incubazione, cioè il tempo che intercorre tra l'infezione e i primi sintomi, va da 2 a 21 giorni, in media da 6 a 10 giorni. I primi segni della malattia sono aspecifici e assomigliano all'influenza: febbre, malessere, stanchezza e dolori agli arti.

Con il progredire della malattia, possono comparire sintomi come dolori addominali, diarrea, nausea, eruzioni cutanee, mancanza di respiro o confusione.

La prima epidemia nota di Ebola è stata registrata nel 1976 nell'allora Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo. Il virus prende il nome da un fiume della regione colpita.

Di quale variante si tratta?

Nel caso attuale, si tratta della rara variante Bundibugyo (BDBV), per la quale non esistono né un vaccino né un trattamento. Ecco perché è così pericolosa.

Secondo l'Istituto Robert Koch, la principale organizzazione di ricerca biomedica del governo tedesco, esiste un candidato vaccino, ma non è ancora stato approvato.

Non si sa da dove provengano i virus. Tuttavia, si presume che entrino nell'uomo attraverso il consumo di pipistrelli o il contatto con le loro feci. Finora, tuttavia, il BDBV non è stato rilevato nelle popolazioni di pipistrelli o volpi volanti delle regioni colpite.

La variante Bundibugyo, insieme alle varianti Zaire e Sudan, è uno dei tre tipi di virus Ebola patogeni che hanno causato gravi epidemie per l'uomo. Il nome deriva dalla regione di Bundibugyo, in Uganda, dove questa variante del virus è stata registrata per la prima volta nel 2007.

Geneticamente è molto simile al virus Zaire, ma la sequenza genomica differisce di circa il 30%. Per questo motivo i farmaci e i vaccini attualmente disponibili contro la forma Zaire di Ebola non sono efficaci contro la variante Bundibugyo.

Operatori umanitari allestiscono un centro di trattamento dell'Ebola a Bunia, in Congo. Immagine: Keystone

Secondo i National Institutes of Health (NIH) statunitensi, la variante Bundibugyo ha un tasso di mortalità inferiore, pari a circa il 37%, rispetto alla variante Zaire, ad esempio.

Più di 11'000 persone sono morte in un'epidemia del ceppo Zaire in Africa occidentale nel 2014 e 2015. Nell'ultima epidemia di Ebola in Congo-Kinshasa, 45 persone sono decedute nella provincia sud-occidentale di Kasaï, tra settembre e dicembre 2025.

Le persone che contraggono la variante Bundibugyo del virus sviluppano inizialmente sintomi simili a quelli dell'influenza o della malaria. Questo può ritardare la diagnosi.

Secondo il Ministro della sanità congolese, la scoperta dell'epidemia di Ebola è stata ritardata anche dal fatto che le comunità colpite inizialmente credevano in una «malattia mistica» o «stregoneria» e quindi non si sono rivolte alle strutture sanitarie e alle autorità.

Quante persone sono state colpite?

Secondo l'OMS, dall'inizio dell'ultima epidemia sono stati registrati almeno 500 casi sospetti e 130 morti. Lo ha dichiarato il direttore generale Ghebreyesus.

Anche nella provincia di Ituri sono stati confermati 30 casi di infezione. Un caso confermato e un decesso sono stati registrati anche nella capitale dell'Uganda, Kampala.

Come vengono forniti gli aiuti?

Dall'inizio dell'epidemia ufficiale, circa 11,5 tonnellate di forniture mediche sono state consegnate alla regione colpita da Kinshasa e dai centri di emergenza di Dakar e Nairobi entro 72 ore.

Più di 35 esperti e primi soccorritori dell'OMS e del Ministero della salute sono già in azione, e altre squadre seguiranno.

L'obiettivo è quello di espandere rapidamente la sorveglianza della malattia, l'assistenza clinica, la prevenzione delle infezioni e l'educazione della popolazione.

Gli aiuti sono supportati dalla missione ONU Monusco, che sta organizzando il trasporto aereo e facilitando l'accesso alle aree remote.

Anche l'Ethiopian Airlines sta aiutando con orari di volo adattati per la consegna rapida di forniture di soccorso come indumenti protettivi, kit medici, tende e prodotti per l'acqua e l'igiene.

La Germania ha anche accolto un medico statunitense affetto da Ebola che aveva contratto la malattia nella Repubblica Democratica del Congo. È stato portato dall'Uganda a Berlino con un aereo speciale ed è ora in cura presso l'ospedale Charité.

Inoltre, sei persone ad alto rischio di infezione sono state portate in Germania.

Un convoglio di polizia e autopompe con un paziente americano affetto da Ebola proveniente dal Congo arriva alla Charité Campus Virchow Klinikum. Immagine: Keystone

La Svizzera non ha invece ancora ricevuto richieste di ricovero di pazienti affetti da Ebola. Lo ha annunciato mercoledì l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA.

Tuttavia, Berna sarebbe pronta ad affrontare un'emergenza: gli ospedali universitari di Ginevra e Zurigo sarebbero pronti ad accogliere dei pazienti affetti da Ebola.

Dal 2019 sono i nosocomi di riferimento nazionali per questa e altre malattie altamente contagiose. Secondo l'UFSP, dispongono delle infrastrutture necessarie e di personale medico formato per poter ricoverare i pazienti in caso di emergenza.

Le eventuali richieste vengono sempre valutate insieme agli ospedali di riferimento, ha aggiunto il portavoce dell'UFSP. Il motivo è l'altissima richiesta di personale medico e non per trattare questi casi.

Qual è la situazione della popolazione nelle aree colpite?

Le condizioni di vita nelle regioni colpite rendono molto più difficile contenere l'epidemia di Ebola. Molte persone vivono in condizioni di povertà e a stretto contatto con possibili vettori animali, spesso senza accesso all'acqua potabile, ha dichiarato lunedì il virologo della Charité Gertler alla radio «Deutschlandfunk».

Allo stesso tempo, la situazione politica è caratterizzata da violenza: bande di predoni e gruppi di ribelli hanno messo in agitazione la popolazione e ostacolato l'invio degli operatori umanitari, alcuni dei quali sono stati a loro volta minacciati.

In molti luoghi non esiste un'assistenza sanitaria affidabile e le cure mediche devono spesso essere pagate di tasca propria.

L'organizzazione umanitaria «Medici senza frontiere» è stata presente sul posto con squadre di emergenza fin dall'inizio dell'epidemia.

L'organizzazione ha potuto attingere a personale medico che già lavorava nella regione, ha dichiarato Christian Katzer, direttore generale della sezione tedesca, al quotidiano «Tagesspiegel».

Un dipendente in abbigliamento protettivo si prepara a misurare la temperatura di un visitatore come misura preventiva contro l'ebola presso l'Istituto nazionale di ricerca biomedica di Goma, in Congo. Immagine: Keystone

In origine questo istituto forniva assistenza di base e curava malattie come il morbillo e il colera. Per combattere l'attuale epidemia di Ebola, sono state inviate altre squadre di specialisti per reclutare più personale in loco.

Attualmente non esiste un trattamento causale per il virus Bundibugyo. Il trattamento si limita quindi a misure per alleviare i sintomi, con antidolorifici e antipiretici.

Inoltre, Medici senza frontiere ha scoperto che le terapie per stabilizzare l'equilibrio dei liquidi, come le infusioni, possono avere un effetto positivo sul decorso della malattia, spiega Katzer.

L'ebola può diffondersi anche in Svizzera e in Europa?

Secondo gli esperti, è molto improbabile che il virus Ebola si diffonda a livello mondiale. L'agente patogeno si trasmette principalmente attraverso lo stretto contatto fisico e, secondo le conoscenze attuali, si trasmette solo quando le persone infette mostrano già i sintomi.

In questa fase, le persone infette sono di solito a malapena in grado di viaggiare.

Di conseguenza, il Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) non vede attualmente alcun motivo di grande preoccupazione. Il rischio che degli europei vengano infettati in Congo è classificato come basso. L'autorità ritiene che la probabilità di infezione in Europa sia ancora più bassa.

A prescindere dall'attuale situazione in Africa centrale, tuttavia, gli esperti mettono in guardia dalle carenze fondamentali nella protezione globale contro le pandemie.

Nel suo ultimo rapporto, il Global Preparedness Monitoring Board istituito dall'OMS e dalla Banca Mondiale afferma: «Le emergenze sanitarie dell'ultimo decennio - da Ebola all'Mpox - dimostrano che il mondo non è diventato significativamente più sicuro dal loro impatto: i costi economici e sociali stanno aumentando, l'accesso alle contromisure mediche si sta deteriorando, i finanziamenti stanno diminuendo e le società stanno diventando più povere, più diseguali e più divise».