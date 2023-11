A Stephen Colbert piace mettere il dito nelle ferite dell'America. Youtube/The Late Show with Stephen Colbert

Stephen Colbert commenta il rapporto della Commissione etica della Camera dei rappresentanti sul deputato George Santos nel suo «The Late Show». E sa anche perché alla cena tra Joe Biden e Xi Jinping c’era un’atmosfera tesa.

Hai fretta? blue News riassume per te La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto etico sul deputato George Santos.

Il repubblicano è accusato, tra le altre cose, di aver utilizzato le donazioni elettorali per il botox e il portale erotico Only Fans.

Santos ha annunciato che non si ricandiderà.

Il repubblicano Chip Roy ha attaccato il suo partito per non aver osato attivare uno shutdown prima del Ringraziamento.

Solo Stephen Colbert sa perché ci deve essere stata molta tensione al vertice tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping. Mostra di più

«Se là fuori ci sono fan della stupidità e della corruzione», inizia il monologo di Stephen Colbert nel suo «The Late Show», «ti sei sintonizzato sulla serata giusta». Il motivo? La Commissione etica della Camera dei deputati ha pubblicato il rapporto sul deputato George Santos.

Il repubblicano si è fatto un nome con ogni sorta di assurda bugia sulla sua famiglia, sulle sue origini e sulla sua carriera. Il 35enne ha anche raccolto fondi per salvare il cane malato terminale di un veterano, solo per intascare lui stesso la grana.

George Santos alias «lumaca sotto una pietra che hai appena rovesciato», come Colbert chiama il politico nella foto. Youtube/The Late Show with Stephen Colbert

Il rapporto conferma l’immagine: Santos voleva «sfruttare fraudolentemente ogni aspetto» del suo lavoro di ufficiale «per il proprio profitto finanziario». Il suo comportamento era «al di sotto della dignità» della Camera dei rappresentanti, che ha «gravemente infamato».

Bene, allora fatelo!

«Questo non è facile da fare», si lamenta sarcasticamente Colbert. «È un risultato, perché oggigiorno la dignità della Camera dei rappresentanti è solo leggermente inferiore a quella di un Golden Corral che ha finito le bistecche». La catena di ristoranti è nota nel Paese per i suoi buffet di carne alla griglia «all you can eat».

Tuttavia il rapporto non è sufficiente per raccomandare l’esclusione di Santos dal Congresso. Si sarebbe trattato di un «processo significativamente più lungo».

E allora? Youtube/The Late Show with Stephen Colbert

La reazione di Colbert: «Okay». Allora perché non farlo? Un chirurgo non va dal paziente e dice: «Signorina Thompson, certo che potremmo rimuovere la sua appendice infiammata, ma ci vorrebbero ore». Colbert prosegue presentando i «dettagli succosi» del rapporto.

«Poteva zoomare dappertutto»

Santos ha utilizzato le donazioni della campagna per pagare cose come iniezioni di botox, viaggi «sontuosi» nel paradiso dei giochi di Atlantic City, «pagamenti più piccoli» al portale erotico Only Fans e articoli di marca.

Oltre a questo, un membro del suo staff ha suggerito a Santos di farsi prescrivere dal medico un Segway, una sorta di monopattino intelligente, per accedere al Campidoglio. «Potrebbe zoomare ovunque», scrive sognante in un messaggio il membro del personale.

Colbert si chiede quale medico scriva tali prescrizioni: «I risultati dei test sono arrivati. Temo che ha un valore pericolosamente basso di "turista fastidioso"».

Prima che il rapporto fosse pubblicato, Santos aveva detto di non essere preoccupato: «Non ho sentimenti pianificati al riguardo». «Esattamente quello che un sociopatico non direbbe», commenta ironicamente Colbert. Youtube/The Late Show with Stephen Colbert

Dopo che il rapporto è stato pubblicato, Santos ha annunciato che non si sarebbe ricandidato al Congresso. Il conduttore del late night show ritiene che il fatto che il suo partito non stia facendo nulla contro di lui sia appropriato: dopotutto l'attuale Camera dei rappresentanti è «il Congresso meno produttivo dai tempi della Grande Depressione», come scrive l'«Huffington Post».

«Wow», Chip Roy!

Il fatto che Washington sia così svogliata infastidisce anche il deputato Chip Roy. Il texano dà il meglio di sé alla Camera dei rappresentanti mentre chiede con energia ai suoi colleghi repubblicani di dirgli solo una cosa che hanno fatto che gli possa servire in questa campagna elettorale. «Una cosa materiale, efficace, significativa».

Il repubblicano Chip Roy, alias «Skinhead Santa», come lo chiama Colbert. Youtube/The Late Show with Stephen Colbert

Colbert interviene dandogli una risposta: «Umiliare ripetutamente Kevin McCarthy? Darsi le gomitate a vicenda nei reni? Insegnarci la condivisione del porno tra padre e figlio? Perché queste cosa significavano qualcosa per me». È stato rinfrescante sentire un repubblicano denunciare lo stallo del suo partito, finché Chip Roy non ha detto che cosa vuole che faccia, dice Colbert.

Late Night USA – Capire l'America blue News 50 Stati, 330 milioni di persone e ancora più opinioni: come dovresti «capire l'America»? Se vuoi avere una visione d'insieme senza andare allo sbaraglio, hai bisogno di un faro. Le star dei Late Night offrono uno dei migliori aiuti alla navigazione: sono le guide perfette, nominano spietatamente i bassifondi nel Paese e la sua gente, e servono il nostro autore Philipp Dahm come bussola comica per lo stato d'animo americano.

Il politico deride infatti i suoi colleghi perché questi temono che il bilancio nazionale venga imbrattato con uno shutdown prima della tradizionale festa nazionale americana del Ringraziamento. «Perché non prendiamo una posizione e combattiamo?». L'obiettivo sarebbe che «i nostri figli e nipoti» non ereditino uno Stato in bancarotta e non si chiedano che aspetto abbia la libertà «mentre si parla mandarino».

«Wow»!

Colbert non sapeva cosa avrebbe potuto fare lo shutdown per il Ringraziamento, «ma è bello avere un'anteprima di quello di cui il tuo zio ubriaco urlerà alla salsa di mirtilli».

Il vertice dei vecchi

Ci sono state altre notizie importanti? Eh sì, l'incontro dei «due vecchi uomini»: il 59enne si riferisce ai presidenti Xi Jinping e Joe Biden, che hanno cenato insieme a San Francisco. Non si conosce il contenuto della conversazione durata quattro ore, ma quello del menu: con il pollo c'erano anche broccoli e cavoletti di Bruxelles.

La reazione di Cobert è ironica: «Hanno dato a due uomini anziani broccoli e cavoletti di Bruxelles e poi li hanno chiusi in una stanza per quattro ore? Veramente? Presumo che abbiano revocato il divieto di guerra chimica». E aggiunge: «La battuta è tratta da una storia vera».

Aria tesa? Il presidente Joe Biden incontra Xi Jinping a cena il 15 novembre a Woodside, in California. KEYSTONE

Il presentatore ha ancora una battuta sul vertice americano-cinese tratta dal «New York Times», che riferisce che Biden ha augurato un felice compleanno alla moglie di Xi, Peng Liyuan, perché come lui è nata il 20 novembre.

Xi ha risposto con imbarazzo perché dato che lavora molto si è dimenticato del compleanno della moglie. «Xi, idiota, non lo ammettere», esclama Colbert.