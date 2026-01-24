Una «tempesta mostruosa» mette in allerta milioni di persone negli Stati Uniti

Previste forti nevicate negli Stati Uniti. Archivbild: dpa

Gli Stati Uniti sono colpiti da una forte tempesta invernale. Le autorità stanno preparando la popolazione allo stato di emergenza. Migliaia di voli sono stati cancellati.

Hai fretta? blue News riassume per te Una tempesta invernale che minaccia gran parte degli Stati Uniti ha provocato scene di panico nei negozi di alimentari e la cancellazione di migliaia di voli.

È stato dichiarato lo stato di emergenza in almeno 18 Stati e nella capitale Washington per mobilitare risorse e servizi di emergenza.

Il segretario alla Sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem ha avvertito di una «storica tempesta invernale» su X venerdì. Mostra di più

Milioni di americani si stanno preparando per quella che probabilmente sarà una delle peggiori tempeste invernali degli ultimi anni negli Stati Uniti. Come riportato da ABC News, più di 180 milioni di persone sono in allerta.

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT:



As the Midwest, Southern, and Eastern parts of the United States anticipate a major winter weather event it is important to prepare and take precautions.



I am in contact with the state and local officials in the path of the storm. Federal emergency… pic.twitter.com/OF3m3QFUzq — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 24, 2026

Almeno 18 Stati hanno dichiarato lo stato di emergenza, tra cui New York, Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi e Missouri.

Secondo i vari bollettini, più di 8.000 voli sono stati cancellati per il fine settimana.

I media hanno parlato di una «tempesta mostruosa». «I prossimi dieci giorni di inverno negli Stati Uniti saranno i peggiori degli ultimi 40 anni», ha avvertito il meteorologo Ryan Maue sul servizio online X.

Previsti 30 centimetri di neve a New York City

Secondo i meteorologi, la tempesta dovrebbe spostarsi verso il nord-est degli Stati Uniti e portare circa 30 centimetri di neve da Washington a New York e Boston. A nord di New York, le temperature sono scese a meno 34 gradi Celsius poco prima dell'alba dopo giorni di forti nevicate.

Nel Midwest, le temperature sono scese fino a meno 40 gradi Celsius. A queste temperature, il congelamento può verificarsi entro dieci minuti.

A Bismarck, nel North Dakota, dove la temperatura era di meno 41 gradi, venerdì Colin Cross era infagottato in pantaloni lunghi, due camicie a maniche lunghe, giacca, cappello, cappuccio, guanti e stivali mentre ripuliva un appartamento sfitto nel complesso residenziale dove lavora.

«Sono qui da un po' e il mio cervello si è completamente spento», ha detto Cross.

Autovetture percorrono un'autostrada coperta di neve a Houston. Archivbild: David J. Phillip/AP/dpa

Il governo statunitense ha messo in allerta quasi 30 squadre di ricerca e soccorso. Secondo l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema), più di sette milioni di pasti, 600.000 coperte e 300 generatori sono stati distribuiti nell'area che si prevede sarà colpita dalla tempesta.

Preparati i rifugi di emergenza

«Milioni di persone sono colpite da condizioni catastrofiche di ghiaccio e neve», ha scritto la CNN sabato sera (ora locale).

I media statunitensi hanno pubblicato immagini di scaffali di supermercati vuoti e di rifugi di emergenza preparati.

Un'auto attraversa una forte nevicata a Lowville, nello Stato americano di New York. Archivbild: Cara Anna/AP/dpa

«È una combinazione pericolosa di molta neve e temperature estremamente basse», ha dichiarato il governatore di New York Kathy Hochul.

Dichiarando lo stato di emergenza, gli Stati Uniti possono mobilitare fondi e personale per gli aiuti molto più rapidamente, se necessario.

Si prevede che la tempesta si estenderà su una distanza di circa 3.000 chilometri dal New Mexico, nel sud-ovest, al Maine, nel nord-est, durante il fine settimana, ha avvertito il servizio meteorologico.

Swiss cancella diversi voli per precauzione

La compagnia aerea svizzera Swiss ha cancellato diversi voli a titolo precauzionale in vista della tempesta invernale prevista negli Stati Uniti.

La compagnia sta monitorando la situazione e, se necessario, modificherà ulteriormente il programma dei voli, ha dichiarato venerdì sera in risposta a una richiesta di informazioni.

#Winter #Storm Update: South Central US, you have NOT had the main system yet. Everything up to this point is the appetizer. The heaviest part of this storm is tonight and pre dawn tomorrow. pic.twitter.com/KJ8C0REgdQ — James Van Fleet (@JamesVanFleet) January 24, 2026

Swiss ha inoltre annunciato che nel fine settimana ci saranno ritardi o cancellazioni di voli in diversi aeroporti della costa orientale degli Stati Uniti e in Canada.

Sono stati quindi cancellati due voli per sabato, uno da Zurigo a Chicago e uno da Chicago a Zurigo.

Per domenica, la filiale Lufthansa ha cancellato anche tre voli per New York e un volo di ritorno per Zurigo.

Inoltre, sono stati cancellati i voli da Zurigo a Boston, Newark e Washington D.C. Swiss ha cancellato anche cinque voli per lunedì prossimo: uno ciascuno da New York a Zurigo e Ginevra, uno ciascuno da Newark e Boston a Zurigo e uno da Washington a Zurigo.

In totale sono circa 2600 i passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli, prosegue il comunicato.

Una portavoce di Swiss ha dichiarato, su richiesta, che la compagnia si rammarica molto per i disagi causati ai passeggeri interessati. I passeggeri sarebbero stati informati direttamente e, se necessario, assistiti nella riprenotazione di opzioni di viaggio alternative.