Già una volta un presidente ha rovinato il mondo con i dazi doganali. Cosa c'è di diverso oggi?

Hanno redatto la legge che ha scatenato una guerra commerciale nel 1930: il senatore Reed Smoot e il rappresentante Willis C Hawley hanno elaborato un aumento significativo delle tariffe negli Stati Uniti. Wikipedia / US Library of Congress

Gli aumenti tariffari di Trump hanno un precedente storico. Dopo il crollo del mercato azionario del 1929, gli Stati Uniti aumentarono significativamente le tariffe, scatenando una guerra commerciale e aggravando la crisi economica globale.

Hai fretta? blue News riassume per te Le tariffe di Trump hanno un precedente storico: lo Smoot-Hawley Tariff Act, emanato dal presidente Herbert Hoover.

Se nel 1930 l'economia globale era già in profonda crisi, nel 2025 è più stabile, il che potrebbe limitare i danni immediati - anche perché molti Paesi, soprattutto l'Europa, si sono finora astenuti dall'imporre contro-tariffe.

I dazi di Trump potrebbero anche essere solo un mezzo per esercitare una pressione politica, dato che è aperto ai negoziati - a differenza della rigida politica tariffaria di Hoover negli anni Trenta. Mostra di più

Il presidente Trump ama pubblicizzare la sua politica con superlativi e riferimenti al fatto che non c'è mai stato nulla di paragonabile.

In realtà, se si vuole trovare un aumento altrettanto drastico delle tariffe di importazione negli Stati Uniti, bisogna guardare molto indietro nel tempo.

Il modello storico è lo Smoot-Hawley Tariff Act del 1930, ma ciò che ne è seguito non è quello che Trump ha promesso al popolo americano il giorno della Liberazione.

Nel 1930 gli Stati Uniti hanno già sperimentato il crollo del mercato azionario: milioni di persone - dai piccoli investitori ai milionari che speculavano - persero praticamente tutti i loro beni in poco tempo. A ciò seguì una crisi bancaria e creditizia.

Crisi economica globale e guerra commerciale

Il protezionismo, ovvero la protezione dell'economia nazionale con tariffe doganali, era già una pratica comune negli anni Venti. Con la crisi, i sostenitori del protezionismo ebbero definitivamente la meglio negli Stati Uniti.

Nel 1930, il presidente Herbert Hoover, come Donald Trump oggi, era appena entrato in carica ed era un convinto sostenitore del protezionismo. Lo Smoot-Hawley Tariff Act del senatore Reed Smoot e del membro della Camera dei Rappresentanti Willis C. Hawley mirava ad aumentare significativamente le tariffe che erano già state aumentate negli anni Venti. Questo era molto gradito al repubblicano, che firmò la legge nel giugno del 1930.

Prima di allora, oltre 1'000 esperti avevano cercato di dissuaderlo con una petizione, perché si aspettavano che fosse la popolazione statunitense a pagarne il prezzo.

I Paesi interessati, le cui importazioni negli Stati Uniti erano diventate improvvisamente più costose del 10-20%, risposero con contro-tariffe. Tra le due guerre mondiali è scoppiata una guerra commerciale globale.

L'aumento delle tariffe di Trump è più severo di quello di Hoover

Di conseguenza il commercio tra gli Stati Uniti e l'Europa crollò di due terzi, così come il commercio globale nel suo complesso.

L'idea alla base delle tariffe era che l'economia interna avrebbe colmato il divario. Ma non fu così: tra il 1929 e il 1933 la produzione industriale degli Stati Uniti diminuì del 47% e il prodotto interno lordo del 30%. La disoccupazione salì a quasi il 25%.

Naturalmente, la politica doganale non fu l'unica causa della Grande Depressione. Alcuni osservatori la considerano un acceleratore che ha ridotto ulteriormente la domanda già in calo in un momento cruciale.

Quel che è certo è che l'aumento dei dazi non aiutò l'economia statunitense ad uscire dalla più profonda depressione della sua storia.

I ristoranti che servivano pasti gratuiti ai disoccupati hanno caratterizzato l'immagine degli Stati Uniti durante la Grande Depressione. Si dice che il padrino della mafia Al Capone abbia aperto questo locale a Chicago. Wikipedia / U.S. National Archives and Records Administration

Come si colloca l'aumento delle tariffe del 1930 rispetto a quello del 2025? L'aumento dei dazi di Trump è molto più severo di quello imposto dallo Smoot-Hawley Tariff Act.

Negli anni Venti, la tariffa media negli Stati Uniti era già salita da una sola cifra al 13,5%, e lo Smoot-Hawley la portò infine a circa il 20%, scrive la rivista statunitense «Fortune»- un aumento di quasi il 7%.

Trump, invece, ha fatto sì che quella media salisse tra il 22 e il 23%, secondo i calcoli di «Forbes». Un aumento del 20%, ovvero di sette volte rispetto agli anni Trenta.

Economia globale più stabile nel 2025 che nel 1930

Si tratta ora di capire come il mondo e gli Stati Uniti digeriranno questo fulmine.

La posizione di partenza è decisamente diversa. Molti Paesi stanno lottando contro l'inflazione e uno sviluppo economico lento. All'inizio del 2025, Munich Re ipotizzava ancora che la crescita globale sarebbe rimasta la stessa del 2024. Nel loro outlook, gli economisti del riassicuratore hanno individuato nelle incertezze geostrategiche i rischi principali.

L'economia globale, prima dell'attacco dell'amministrazione Trump, non è in una crisi come quella del 1930. Né i dazi arrivano sei mesi dopo un crollo del mercato azionario che destabilizza il sistema finanziario e inibisce gli investimenti. L'economia globale è sicuramente più stabile nella primavera del 2025 rispetto all'estate del 1930.

E sembra che molti dei Paesi colpiti dai dazi abbiano imparato dalla storia e non ricorreranno immediatamente a contro-tariffe. L'Europa, ad esempio, vuole chiaramente evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Nella Grande Depressione degli anni '30 ci furono solo perdenti.

Il governo cinese sta adottando un approccio diverso, almeno verbalmente, e ha annunciato tariffe del 34% sulle merci provenienti dagli Stati Uniti.

I dazi come strumento di pressione

Il giorno stesso dell'annuncio delle tariffe globali, il presidente Trump fa sapere di essere aperto ai negoziati, come riporta «ABC News», suggerendo che le tariffe non sono un fatto che il resto del mondo (a parte la Russia, che manca dall'elenco) utilizzerà come leva per forzare le concessioni e non la fine della discussione.

La domanda che sorge spontanea è: chi cederà per primo e in che misura? Se Trump non alzerà o abbasserà di nuovo improvvisamente le singole tariffe, come è già successo, questa domanda sarà rilevante nei prossimi mesi o addirittura anni.

Nel 1930 non si trattava di negoziati. I dazi sono rimasti in vigore fino a quando il presidente Hoover è stato bocciato e il suo successore Theodore Roosevelt ha sostituito la legge tariffaria con il Reciprocal Tariff Act nel 1934, che ha consentito nuovamente il libero scambio.

A quel punto, però, il danno era già stato fatto e la popolazione statunitense ne subì le conseguenze per gli anni a venire.