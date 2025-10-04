  1. Clienti privati
Medio Oriente Un'altra notte di bombardamenti su Gaza City, nonostante l'appello Trump

SDA

4.10.2025 - 08:53

Gaza City sotto attacco anche stanotte, nonostante gli appelli di Trump a Israele di interrompere l'offensiva.
Keystone

L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che Israele, nella notte, ha effettuato decine di attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria su Gaza City.

Keystone-SDA

04.10.2025, 09:09

E ciò nonostante l'appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a porre fine ai bombardamenti dopo che Hamas ha accettato un accordo di cessate il fuoco, ha dichiarato all'Afp il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal.

«È stata una notte molto violenta, durante la quale l'esercito israeliano ha effettuato decine di attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria su Gaza City e altre aree della Striscia, nonostante l'appello del presidente Trump a fermare i bombardamenti», ha specificato Bassal.

Bassal, la cui agenzia è una forza di soccorso che opera sotto l'autorità di Hamas, ha aggiunto che 20 case sono state distrutte nei bombardamenti notturni.

Medio Oriente. Hamas apre al piano Trump, a patto che ci siano condizioni

Medio OrienteHamas apre al piano Trump, a patto che ci siano condizioni

