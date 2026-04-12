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Elezioni in Ungheria Orban ammette la sconfitta: «Risultati chiari e dolorosi». Magyar esulta: «Grazie Ungheria!»

SDA

12.4.2026 - 22:09

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán reagisce dopo le elezioni parlamentari in Ungheria.
Il primo ministro ungherese Viktor Orbán reagisce dopo le elezioni parlamentari in Ungheria.
KEYSTONE

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha ammesso la sconfitta e definito dolorosi per il suo partito, Fidesz-Unione civica ungherese, i risultati delle elezioni parlamentari, che hanno visto la vittoria di Tisza, guidata da Peter Magyar.

Keystone-SDA

12.04.2026, 22:09

12.04.2026, 22:11

«I risultati elettorali sono chiari, anche se non definitivi. Questi risultati sono dolorosi per noi», ha dichiarato Orban ai suoi sostenitori nella sede di Fidesz.

Orban ha poi annunciato che servirà la sua nazione dalle file dell'opposizione. «Il nostro compito è chiaro, quindi il nostro lavoro è rafforzare le nostre comunità», ha detto.

Il partito di Peter Magyar, Tisza, cresce nello spoglio delle schede nelle cruciali elezioni ungheresi di oggi: con il 66,69% di schede scrutinate, Tisza arriverebbe ad avere in proiezione 137 seggi (quattro in più dei due terzi necessari per modificare la Costituzione). Fidesz-Kdnp di Viktor Orban otterrebbe 55 seggi, con una sconfitta storica per il primo ministro magiaro.

Il terzo partito che riuscirebbe andare in Parlamento è la formazione di estrema destra Mi Hazank, che otterrebbe in proiezione 7 seggi.

Magyar: «Grazie Ungheria!»

Intanto sui suoi profili social il leader dell'opposizione ungherese Magyar, poco prima di annunciare che l'attuale premier Viktor Orban ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni, ha scritto «Grazie Ungheria!».

Immediata la reazione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che su X ha scritto «Stasera il cuore dell'Europa batte più forte in Ungheria».

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