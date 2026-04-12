Seggi chiusi in Ungheria Keystone

Hanno chiuso alle 19 i seggi per le elezioni parlamentari ungheresi. Alle 18:30 l'affluenza aveva già raggiunto il 77,8%, superando ampiamente il precedente record complessivo delle elezioni del 2002, in cui aveva votato il 70,5% degli aventi diritto.

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Secondo il calendario della notte elettorale, i primi risultati preliminari dovrebbero arrivare intorno alle 20, diffusi dall'Ufficio nazionale elettorale, mentre un quadro più definito dell'esito è atteso nel corso della serata.