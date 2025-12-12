  1. Clienti privati
UNHCR L'ex presidente iracheno Salih scelto come commissario per i rifugiati

SDA

12.12.2025 - 14:51

L'ex presidente iracheno Barham Salih
Keystone

L'ex presidente iracheno Barham Salih è stato scelto come prossimo Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr) prendendo il posto dell'italiano Filippo Grandi, in carica dal 2016. Lo riporta l'agenzia AFP.

Keystone-SDA

12.12.2025, 14:51

12.12.2025, 14:56

L'ex presidente iracheno è stato infatti preferito all'ex segretaria di Stato della migrazione (SEM) e ambasciatrice Christine Schraner Burgener. La lettera firmata dal capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres e datata 11 dicembre afferma che Salih è stato nominato per un mandato di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2026. Secondo il documento, la nomina è provvisoria e deve essere approvata dal Comitato esecutivo dell'Unhcr.

Oltre alla bernese Schraner Burgener erano state presentate anche molte altre candidature, tra cui quella della sindaca di Parigi Anne Hidalgo e quella di Jesper Brodin, direttore generale uscente della holding che controlla la maggior parte dei negozi Ikea. Gli osservatori non consideravano Schraner Burgerner tra i favoriti per la carica.

Salih, 65 anni, assumerà le sue funzioni in un momento in cui l'UNHCR sta affrontando una crisi enorme: il numero di sfollati nel mondo è quasi raddoppiato in dieci anni, ma i finanziamenti per gli aiuti internazionali stanno diminuendo drasticamente, in particolare con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca quest'anno.

L'organizzazione è stata inoltre costretta a tagliare più di un quarto del proprio personale dall'inizio dell'anno, ovvero quasi 5'000 collaboratori.

