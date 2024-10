Proseguono i massacri a Gaza, di cui sono vittime anche molti bambini. Keystone

A Gaza si sta consumando un orrore dopo l'altro. Secondo le notizie, negli attacchi in un'area residenziale ieri sono stati uccisi 13 bambini della stessa famiglia, stando a un post su «X» dell'Unicef.

Secondo l'Unicef, «Giorno dopo giorno, i bambini stanno pagando il prezzo di una guerra che non hanno iniziato. Adesso basta. Questa violenza deve finire ora. Ripetiamo: Nessun luogo è sicuro a Gaza. I bambini hanno bisogno di un cessate il fuoco Ora».

Frattanto, l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha dichiarato di unirsi all'appello di Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, affinché i leader mondiali agiscano immediatamente per porre fine alla tragedia umana che si sta consumando a Gaza.

Sottoscrivendo le Convenzioni di Ginevra, i firmatari hanno la responsabilità legale di garantire il rispetto del diritto internazionale da parte di tutte le parti coinvolte. È nostro dovere proteggere i civili e i diritti umani ed è giunto il momento di agire, secondo Borrell.

«Le troppo poche informazioni che arrivano da Gaza Nord – ha aggiunto – attestano ancora un livello catastrofico di uccisioni, distruzioni e fame, oltre agli sfollamenti forzati di civili mentre un'intera popolazione è sottoposta a bombardamenti, assedio e rischio di fame, oltre ad essere costretta a scegliere tra lo sfollamento e la morte».

