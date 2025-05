I bambini sono i più vulnerabili nella crisi del Darfur. Keystone

«Con l'intensificarsi dei combattimenti in Darfur, nel Sudan, i bambini stanno sopportando il peso di una catastrofe umanitaria sempre più grave». Lo afferma l'Unicef in una nota.

Keystone-SDA SDA

«Nelle ultime tre settimane, migliaia di bambini e famiglie sono stati costretti a fuggire dalle loro case – molti per la seconda o terza volta – alla ricerca di un senso di sicurezza sfuggente», prosegue l'ONG.

L'escalation dei combattimenti dall'11 aprile ha provocato centinaia di morti e un esodo di massa di civili da Al Fasher e dai campi di Abu Shouk e Zamzam.

Civili bloccati

Circa 150.000 persone hanno cercato rifugio ad Al Fasher, ammassandosi in edifici abbandonati, scuole o riparandosi sotto gli alberi, esposti ai continui bombardamenti e senza accesso ad acqua sicura, cibo o assistenza sanitaria.

In particolare la città di Tawila ha accolto altre 180.000 persone, portando il numero totale di sfollati in città a più di 300.000 e mettendo ulteriormente a dura prova i già fragili servizi e sistemi di supporto.

«Siamo incredibilmente preoccupati per la situazione del numero imprecisato di civili che rimangono intrappolati a Zamzam – afferma l'Unicef in una nota – senza i mezzi per andarsene o impediti con la forza dai gruppi armati».

Accesso complicato per gli aiuti

Per coloro che sono fuggiti, le condizioni rimangono terribili. Ad Al Fasher, i continui combattimenti hanno gravemente limitato i movimenti e interrotto le operazioni umanitarie. Gli ospedali funzionano a malapena, si prevede che le forniture mediche si esauriranno nel giro di poche settimane e si registra una crescente carenza di acqua e di carburante per i generatori. I focolai di malattie prevenibili sono in aumento.

Nonostante l'insicurezza e le difficoltà di accesso, l'Unicef continua a fare il possibile per i bambini del Darfur. Ma chiede con urgenza al governo e a tutte le parti in conflitto di «facilitare un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli, al di là delle linee di conflitto, e di garantire corridoi umanitari sicuri per facilitare la consegna degli aiuti e il movimento della popolazione».