  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Medio Oriente L'Unicef: «I bambini vittime a Gaza e in Cisgiordania, il mondo si indigni»

SDA

11.6.2026 - 09:12

Bambini nella Striscia di Gaza
Bambini nella Striscia di Gaza
Keystone

«Lo scorso fine settimana, secondo le notizie, otto bambini uccisi e altri 17 feriti in cinque diverse località della Striscia di Gaza, mentre in Cisgiordania un bambino di sette mesi è morto dopo essere stato colpito dalle forze israeliane a Hebron.»

Keystone-SDA

11.06.2026, 09:12

11.06.2026, 09:36

«Ancora una volta, la vita di alcuni bambini è stata stroncata. In una delle zone colpite a Gaza, un gruppo di bambini che giocava a calcio è rimasto ferito da un attacco nelle vicinanze». A richiamare l'attenzione sulle morti dei bambini palestinesi è Edouard Beigbeder, direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, che ricorda anche l'uccisione in Cisgiordania di un neonato, colpito da un proiettile mentre era seduto sulle ginocchia della madre sul sedile posteriore di un'auto.

E avverte: «Non possiamo permettere che questa diventi la nuova normalità: la morte di bambini a causa della violenza dovrebbe suscitare indignazione a livello mondiale e deve essere condannata a tutti i livelli».

«In Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, l'uccisione e il ferimento di bambini e delle loro famiglie, gli sfollamenti forzati e gli attacchi a scuole, abitazioni, infrastrutture idriche e sanitarie dimostrano un palese disprezzo per i diritti dei bambini», sottolinea Beigbeder.

L'Unicef esorta le autorità israeliane ad adottare «misure decisive per proteggere tutti i bambini palestinesi. Le autorità devono garantire indagini trasparenti, credibili e approfondite, nonché accertare la responsabilità ogni volta che dei bambini vengono uccisi o mutilati. Il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario devono essere rispettati e il diritto intrinseco alla vita di ogni bambino deve essere protetto».

I più letti

Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria
Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai
La Svizzera è uno dei tre Paesi più pacifici al mondo e la «BBC» si interroga sul motivo...
Trovato in mare un curioso smartwatch: è il futuro «Google Pixel Watch 5»?

Altre notizie

Medio Oriente. Nuovi raid degli Stati Uniti sull'Iran, Teheran reagisce

Medio OrienteNuovi raid degli Stati Uniti sull'Iran, Teheran reagisce

Guerra in Medio Oriente. Trump continua a bombardare l'Iran: «Non hanno nulla e pensano che siamo dei cretini»

Guerra in Medio OrienteTrump continua a bombardare l'Iran: «Non hanno nulla e pensano che siamo dei cretini»

Irlanda del Nord. Tra le fiamme di Belfast è caccia allo straniero, Starmer tuona: «Inaccettabile, i responsabili pagheranno»

Irlanda del NordTra le fiamme di Belfast è caccia allo straniero, Starmer tuona: «Inaccettabile, i responsabili pagheranno»