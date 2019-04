Unicef: morbillo +300% nei primi mesi del 2019 

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/4/24/b3f236a4-36ab-4607-836a-4a6fbc50c52f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/4/24/b3f236a4-36ab-4607-836a-4a6fbc50c52f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/4/24/b3f236a4-36ab-4607-836a-4a6fbc50c52f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/4/24/b3f236a4-36ab-4607-836a-4a6fbc50c52f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/4/24/b3f236a4-36ab-4607-836a-4a6fbc50c52f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/4/24/b3f236a4-36ab-4607-836a-4a6fbc50c52f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il potente sisma che ha colpito il nord delle Filippine ha spettacolari effetti secondari: nella capitale Manila, una cascata d'acqua cade dal tetto di un grattacielo alto circa 200 metri. Sembra che l'acqua provenga da una piscina situata in cima alla torre e che la sua caduta sia stata causata dal sisma.
Immagine: Screenshot/Michael Rivo/Facebook

Cosa succede nel mondo?

Soldati dell'esercito australiano e neozelandese posano in uniforme storica sulla spiaggia di Currumbin, nel Queensland, in occasione della Giornata commemorativa dell'ANZAC organizzata in onore delle vittime di guerra dei due Stati.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Il museo del sesso «Kamavijitra» a Bangkok espone anche queste bambole antiche rappresentanti ballerine mezze nude.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Sulle rive del Giordano, in Cisgiordania, si svolgono dei battesimi durante la settimana santa. Secondo la tradizione biblica, è qui che Giovanni Battista battezzò Gesù di Nazareth.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

A Büdingen (Germania), una Polo blu ha travolto altri due veicoli. Il conducente avrebbe perso il controllo della sua auto nella Bundesstraße, una strada vicina. L'uomo si è ritrovato su di una pista ciclabile e ha urtato un guardrail, prima di essere sbalzato fuori dalla carreggiata, cadendo nel parcheggio sottostante.
Immagine: Polizeipräsidium Mittelhessen/dpa/Keystone

Cosa succede nel mondo?

Un tronco di betulla si erge in una vecchia foresta arida a Fichtenwalde (Germania), devastata da un incendio nel 2018. Il pericolo di incendio boschivo è ancora molto alto in alcune zone della Germania. In numerose regioni, è già stato raggiunto il più alto grado di allerta.
Immagine: dpa/Ralf Hirschberger

Cosa succede nel mondo?

Una vecchia bottiglia di spumante esposta accanto alla capsula temporale che la conteneva. Il tesoro è stato scoperto durante alcuni lavori sull'Unstrutbrücke, un ponte inaugurato nel 1886 a Nebra-sur-Unstrut (Germania). La capsula conteneva, oltre ad altre testimonianze dell'epoca, una bottiglia di spumante della marca Kloss & Foerster, antenata della Rotkäppchen.
Immagine: Keystone/Sebastian Willnow/dpa

Cosa succede nel mondo?

Alcuni pompieri lavorano attorno ad un aereo ad elica Yak-52 di epoca sovietica. Il velivolo si è ribaltato durante l'atterraggio all'aerodromo di Mainz-Finthen, in Germania. Il pilota 80enne, ferito in modo lieve, è stato trasportato all'ospedale. La polizia ha aperto un'inchiesta per determinare la causa dell'incidente.
Immagine: Keystone/dpa

Cosa succede nel mondo?

Allarme alla scuola materna: a Eugene, in Oregon (Stati Uniti), un'anatra ha covato le sue uova nel cortile di una scuola primaria che ospita anche una scuola materna. Per raggiungere un ruscello vicino, la famiglia di anatre dovrà seguire un lungo percorso che si snoda attraverso gli edifici scolastici. Gli animali saranno scortati dal personale insegnante per il piacere di tutti i giovani scolari.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Un costume innaffiato di fresco: a Cikó, in Ungheria, alcuni uomini gettano dell'acqua addosso ad una donna in costume folcloristico. Secondo un'antica tradizione, la donna che è stata bagnata regala agli uomini delle uova decorate.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Dove si trovano? Un gruppo di bambini, in visita ad un tempio dove vivranno per tre settimane insieme ai monaci, si toccano le teste appena rasate.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

A pieni polmoni: un coro della marina cinese si esibisce durante un concerto accompagnato da orchestre militari cinesi e straniere a Qingdao.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Fuori strada: alcuni pompieri a bordo di una barca controllano un veicolo finito in acqua nel porto di Bleckede, in Germania, con a bordo due persone anziane che ne sono uscite indenni per miracolo.
Immagine: Feuerwehren Stadt Bleckede/dpa

Cosa succede nel mondo?

Una squadra d'intervento speciale si prepara per un raid davanti ad una casa a Düsseldorf (Germania), dove si è trincerata una donna sospettata di aver assalito con dell'acido un ufficiale giudiziario. I membri del commando sono stati visti sul posto con l'equipaggiamento antiacido. La donna di 51 anni ha finito per arrendersi ed è stata condotta fuori dalla casa.
Immagine: dpa/David Young

Cosa succede nel mondo?

Un uomo ispeziona alcune statue senza testa sfuggite alle fiamme nella cattedrale di Notre-Dame.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Alcune coppie omosessuali partecipano ad una maratona di baci a Bogotá, capitale della Colombia, in segno di protesta contro le discriminazioni nei confronti delle minoranze omosessuali, un tema di grande attualità nel paese.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Un camion cisterna si è abbattuto su due automobili a Gevelsberg, in Germania. Le ragioni dell'incidente restano ancora sconosciute. Non ci sono stati feriti.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Una riproduzione dell'Hanomag Rekordwagen Diesel fila a tutta velocità su di una strada di campagna. Alcuni appassionati di bricolage del nord della Germania hanno ricostruito la rivoluzionaria auto da corsa diesel realizzata nel 1939 dalla ex azienda Hanomag. Concepita ad Hannover e dotata di una struttura in alluminio, questa vettura è considerata un pilastro della storia tecnologica tedesca.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Un bebè meccanico gigante è stato installato sul palco del Piece Hall di Halifax (Inghilterra) in vista del debutto della pièce «Zara», messa in scena dalla compagnia teatrale Mind the Gap con artisti affetti da disturbi dell'apprendimento.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Un cucciolo di giraffa appena nato allo di zoo di Monarto a Adelaide, nel sud dell'Australia. Si tratta della 45° nascita di questo genere all'interno della zoo e della prima del 2019.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Dopo un malfunzionamento sopraggiunto poco dopo il suo decollo all'aeroporto di Berlino-Schönefeld, un velivolo della Flugbereitschaft del governo federale tedesco ha dovuto fare marcia indietro ed effettuare un atterraggio di emergenza. Durante l'atterraggio, l'ala dell'aereo di tipo Global 5000 ha raschiato il suolo e solo per poco è stata evitata una catastrofe. I soli passeggeri erano i membri dell'equipaggio, che ne sono usciti con un grosso spavento.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Un giovane canguro tira fuori la testa dal marsupio di sua madre in una recinzione dello zoo di Hoyerswerda (Germania). Sei femmine di canguro dello zoo hanno messo alla luce dei piccoli.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Quest'immagine di un video girato a Colonia (Germania) mostra un uomo sulla passerella di un tram le cui porte si sono già chiuse davanti a lui. Il giovane di 20 anni ha dichiarato alla polizia, che ha messo fine alla sua disavventura dopo due fermate, di non voler arrivare in ritardo ai suoi allenamenti. Sarà ora oggetto di una procedura penale per intrusione pericolosa nel traffico ferroviario.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Anche gli animali rubano le uova di Pasqua. Al giardino zoologico di Schönbrunn, a Vienna, un lemure katta trasporta un uovo di Pasqua decorato con atteggiamento furtivo.
Immagine: dpa/ Daniel Zupanc/Tiergarten Schönbrunn

Cosa succede nel mondo?

Una stampante 3D fabbrica un cuore con del tessuto umano all'università di Tel-Aviv. Le malattie cardiache sono una delle principali cause di decesso nel mondo. I cuori provenienti da donatori sono rari. Un gruppo di ricercatori israeliani ha stampato un prototipo di cuore utilizzando del tessuto umano. Tuttavia la strada per giungere ad un utilizzo clinico è ancora lunga.
Immagine: dpa/Oded Balilty/AP

Cosa succede nel mondo?

Alcuni partecipanti al festival Bisket Jatra vengono ricoperti di sindoor durante la terza giornata di festeggiamenti per il nuovo anno nepalese a Bhaktapur. Nel corso del festival di Sindoor Jatra, i fedeli trasportano le divinità indù su di un carro fino al tempio, mentre gli spettatori accalcati attorno al loro gli gettano del sindoor, una polvere rosso vermiglio.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

In lutto per Notre-Dame: un uomo osserva la cattedrale avvolta da un terribile incendio il 15 aprile.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Un fiore di melo ricoperto di ghiaccio in seguito allo spargimento di antigelo a Renchen, nel sud della Germania. Al fine di prevenire i danni causati dal gelo, gli alberi da frutto sono stati innaffiati con un sistema di irrigazione in grado di formare una guaina di ghiaccio attorno ai fiori di modo da proteggere le foglie più fragili dalle basse temperature.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

La militante ecologista svedese Greta Thunberg (16 anni) tiene un discorso al Parlamento europeo a Strasburgo.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Alcuni membri della confraternita «La Sed» («la sete») partecipano ad una processione nell'ambito delle celebrazioni per la settimana santa a Jerez de la Frontera. Questa settimana in Spagna si svolgeranno centinaia di processioni.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

A Bichkek, in Kirghizistan, i membri di un club automobilistico sembra ne abbiano fatte di tutti i colori in occasione del festival annuale dei fuoristrada. Ora sono costretti a trascinare a riva i loro veicoli impantanati nel fango.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Un colosso in piena campagna: veduta aerea del cantiere edile del nuovo ascensore per barche (a destra) e del vecchio ascensore (a sinistra) a Niederfinow, nel Barndeburgo. Dal 2009 la Germania ha avviato i lavori di costruzione per sostituire la vecchia struttura risalente al 1934 sul canale Oder-Havel, considerato un collo di bottiglia sulla via navigabile che collega Berlino e il Mar Baltico.
Immagine: Keystone