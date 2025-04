Nel Paese caraibico 2,85 milioni di bimbi soffrono alti livelli di insicurezza alimentare. (Foto archivio) Keystone

Oltre un milione di bambini sta affrontando livelli critici di insicurezza alimentare ad Haiti, secondo le stime dell'Unicef, che lo ha reso noto tramite un comunicato ufficiale.

Keystone-SDA SDA

In generale, l'Unicef stima che 2,85 milioni di bambini – ovvero un quarto dell'intera popolazione infantile ad Haiti – stiano affrontando costantemente alti livelli di insicurezza alimentare in tutto il paese, secondo l'ultimo aggiornamento della Classificazione Integrata delle Fasi della Sicurezza Alimentare (Ipc) pubblicato questa settimana.

«Stiamo osservando uno scenario in cui i genitori non possono più fornire cure e nutrizione ai loro figli a causa della violenza continua, della povertà estrema e di una crisi economica persistente», ha dichiarato Geeta Narayan, rappresentante dell'Unicef ad Haiti. «Azioni salvavita, come lo screening dei bambini a rischio di malnutrizione e garantire ai bambini malnutriti l'accesso a trattamenti terapeutici, sono necessarie ora per salvare la loro vita», ha aggiunto.

L'emergenza è anche sanitaria

All'insicurezza alimentare in aumento si somma la crescente emergenza sanitaria pubblica e condizioni simili alla carestia che colpiscono circa 8'400 persone. I servizi sanitari nel paese sono sotto enorme pressione, con meno del 50% delle strutture sanitarie a Port-au-Prince operative, e due terzi dei principali ospedali pubblici fuori servizio.

L'impatto sui bambini è grave eppure, proprio mentre i loro bisogni aumentano, la risposta è sempre più limitata da carenze di finanziamento. «Il programma nutrizionale dell'Unicef nell'ambito dell'appello Humanitarian Action for Children affronta un grave gap di finanziamento del 70%, limitando la nostra capacità di raggiungere i più vulnerabili», si legge nel comunicato, in cui si precisa che nel 2025 finora, Unicef e i suoi partner hanno trattato oltre 4'600 bambini con malnutrizione acuta grave, «solo il 3,6% dei 129'000 bambini che si prevede abbiano bisogno di trattamenti salvavita quest'anno».