L'Unifil funge da forza di interposizione. Keystone

La forza Onu di interposizione nel sud del Libano, Unifil, è stata fatta bersaglio di tiri da parte delle forze armate israeliane.

Keystone-SDA SDA

Lo comunica la stessa Unifil con un post su X, in cui precisa che a sparare è stato un carro armato Merkava, da una posizione tenuta dall'Idf nel Libano del sud.

L'Unifil ha aggiunto che i colpi di mitragliatrice pesante hanno colpito a circa cinque metri dal loro personale. La forza ha affermato che i peacekeeper sono riusciti a «partire in sicurezza trenta minuti dopo», dopo che il carro armato si è ritirato all'interno della posizione israeliana.

Violato l'accordo

L'Unifil ha affermato che la sparatoria «rappresenta una grave violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite», che ha posto fine al conflitto del 2006 tra Israele e Hezbollah e ha anche costituito la base della tregua dello scorso novembre. Tale cessate il fuoco mirava a porre fine a oltre un anno di ostilità tra le parti, scoppiate dopo l'inizio della guerra di Gaza.

In base all'accordo, Israele avrebbe dovuto ritirare le sue forze dal Libano meridionale, ma le ha mantenute in cinque aree che ritiene strategiche. Ha inoltre continuato a effettuare attacchi regolari in Libano, affermando principalmente di prendere di mira siti e operatori di Hezbollah.

L'incidente di domenica non è stato il primo in cui l'Unifil ha accusato Israele di mettere in pericolo le sue forze di pace. «Ancora una volta, chiediamo alle Idf di cessare qualsiasi comportamento aggressivo e attacchi contro o nelle vicinanze delle forze di pace», ha dichiarato la forza.