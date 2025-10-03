Peacekeeperdell'Unifil in Libano Keystone

«Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno sganciato ieri granate nei pressi di peacekeeper che lavoravano a fianco dei soldati libanesi per garantire la sicurezza dei lavoratori civili a Maroun ar-Ras» nel sud del Libano.

Lo afferma l'Unifil in una nota, sottolineando che «fortunatamente, nessuno è rimasto ferito».

«Gli attacchi contro le forze di peacekeeping o l'interferenza con i loro compiti obbligatori dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze dell'Unifil e dell'esercito libanese, nonché per la stabilità che stanno cercando di ripristinare nel Libano meridionale», afferma la nota.

Secondo l'Unifil, il lancio di granate è avvenuto mentre «i lavoratori stavano cercando di sgomberare le rovine delle case distrutte a causa della guerra. Intorno alle 11:30 (ora locale), peacekeeper in due siti diversi hanno sentito una granata esplodere vicino a un escavatore, a circa 500 metri di distanza. Pochi istanti dopo, il primo gruppo ha visto un drone volare sopra la loro testa e ha assistito a un'esplosione a circa 30-40 metri di distanza. Circa 20 minuti dopo, il secondo gruppo ha visto un altro drone sganciare una granata che è esplosa a soli 20 metri sopra le loro teste», afferma la forza Onu in Libano.

L'Unifil «aveva informato in anticipo le Idf dell'attività e aveva immediatamente chiesto la cessazione del fuoco. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e i lavori sono poi proseguiti».

Gli attacchi contro le forze di peacekeeping «costituiscono una grave violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. Invitiamo le Forze di Difesa israeliane a cessare gli attacchi contro o in prossimità delle forze di peacekeeping, dei civili e dei soldati libanesi e a consentirci di svolgere i nostri compiti obbligatori senza ostacoli», conclude la nota.