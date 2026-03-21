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Scelta drastica United Airlines taglia le rotte meno redditizie: «Il carburante è schizzato per la guerra»

SDA

21.3.2026 - 08:36

Tolte le rotte meno redditizie. (Foto d'archivio)
Tolte le rotte meno redditizie. (Foto d'archivio)
Keystone

La compagnia americana United Airlines ha annunciato una riduzione della propria capacità di volo a causa dell'impennata dei costi del carburante per la guerra contro l'Iran.

Keystone-SDA

21.03.2026, 08:36

21.03.2026, 08:43

Nelle ultime tre settimane, i prezzi del greggio sono schizzati a circa 100 dollari al barile e secondo Scott Kirby, amministratore delegato di United «il prezzo del petrolio raggiungerà i 175 dollari al barile e non scenderà a 100 dollari al barile prima della fine del 2027».

Se i prezzi dovessero mantenersi ai livelli attuali, il conto del carburante per United lieviterebbe di ulteriori 11 miliardi di dollari quest'anno, ha dichiarato Kirby in una nota ai dipendenti.

Di conseguenza, la compagnia aerea ha deciso che taglierà i voli sulle rotte che non risultano più redditizie agli attuali prezzi del carburante. Tuttavia, per il momento la domanda di passeggeri rimane solida, ha osservato Kirby, e United non procederà a tagli del personale o dei costi, né sospenderà gli investimenti.

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