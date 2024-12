L'Unrwa ha dovuto sospendere gli aiuti a Gaza a causa di continui saccheggi. Keystone

L'agenzia delle Nazioni Unite per i palestinesi (Unrwa) ha dichiarato di aver sospeso la consegna degli aiuti attraverso il valico di Kerem Shalom tra Israele e Gaza, a causa dei saccheggi da parte di bande armate nella Striscia.

SDA

«Stiamo sospendendo la consegna degli aiuti attraverso Kerem Shalom», e «la strada per uscire da questo valico non è sicura da mesi», afferma il capo dell'Unrwa, Philippe Lazzarini su X.

Il 16 novembre, un grande convoglio di camion di aiuti umanitari è stato rubato da bande armate. Ieri, abbiamo provato a far entrare alcuni camion di cibo sullo stesso percorso. Sono stati tutti presi», racconta Lazzarini.

«Questa difficile decisione giunge in un momento in cui la fame sta rapidamente aumentando. La consegna degli aiuti umanitari non deve mai essere pericolosa o trasformarsi in un calvario», ha scritto Lazzarini. Il funzionario dell'Onu non ha specificato chi stia compiendo i saccheggi.

L'esercito israeliano ha affermato che attacchi ai convogli e furti degli aiuti sono un problema continuo a Gaza. Il Cogat, l'organismo militare responsabile degli aiuti umanitari nella Striscia, ha affermato che i convogli vengono attaccati da terroristi di Hamas e note famiglie criminali.

ev