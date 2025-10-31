MaltempoSono almeno 19 le vittime in Giamaica dell'uragano Melissa
31.10.2025 - 07:00
Almeno 19 persone sono morte in Giamaica a causa dell'uragano Melissa, che ha devastato l'isola questa settimana. Lo riferisce il ministro dell'Informazione Dana Morris Dixon ai media locali, tra cui il Jamaica Gleaner.
«Il bilancio delle vittime confermate dell'uragano Melissa è ora di 19», ha detto il ministro, di cui nove nella parrocchia occidentale di Westmoreland. Altre trenta vittime si registrano ad Haiti.