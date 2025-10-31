  1. Clienti privati
Maltempo Sono almeno 19 le vittime in Giamaica dell'uragano Melissa

SDA

31.10.2025 - 07:00

Melissa ha devastato negli scorsi giorni l'isola caraibica.
Melissa ha devastato negli scorsi giorni l'isola caraibica.
Keystone

Almeno 19 persone sono morte in Giamaica a causa dell'uragano Melissa, che ha devastato l'isola questa settimana. Lo riferisce il ministro dell'Informazione Dana Morris Dixon ai media locali, tra cui il Jamaica Gleaner.

Keystone-SDA

31.10.2025, 07:00

31.10.2025, 08:00

«Il bilancio delle vittime confermate dell'uragano Melissa è ora di 19», ha detto il ministro, di cui nove nella parrocchia occidentale di Westmoreland. Altre trenta vittime si registrano ad Haiti.

