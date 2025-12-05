  1. Clienti privati
Colombia Uribe Londoño lascia la corsa per le presidenziali

SDA

5.12.2025 - 08:44

Miguel Uribe Londoño ha gettato la spugna.
Miguel Uribe Londoño ha gettato la spugna.
Keystone

Miguel Uribe Londoño, padre del senatore assassinato Miguel Uribe Turbay, ha annunciato il ritiro dalla corsa presidenziale del 2026 in Colombia dopo la sua esclusione dalle primarie del Centro Democrático.

Keystone-SDA

05.12.2025, 08:44

05.12.2025, 09:00

«Mi vedo costretto a rinunciare irrevocabilmente alla militanza», ha dichiarato in una conferenza stampa ripresa dai principali media colombiani, denunciando che il partito guidato dall'ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) non ha rettificato le informazioni diffuse sulla sua presunta intenzione di abbandonare la formazione.

La direzione del Centro Democrático ha confermato che la selezione del candidato proseguirà solo con le senatrici María Fernanda Cabal, Paloma Valencia e Paola Holguín. Uribe Londoño, considerato uno dei nomi più competitivi del settore uribista, ha respinto qualsiasi accordo politico con il candidato di ultradestra Abelardo de la Espriella, pur riconoscendo di averlo incontrato per discutere possibili intese.

Il politico, subentrato al figlio nella competizione interna dopo il suo assassinio, ha denunciato cambi di regole «multipli e ingiustificati» e la mancanza di un diritto di difesa. Ha inoltre lanciato un appello all'unità nazionale «per evitare la distruzione istituzionale» in un panorama politico segnato da forti tensioni in vista delle presidenziali del 31 maggio del prossimo anno.

