In Nevada si tengono sia le primarie democratiche che quelle repubblicane. Keystone

Il presidente statunitense Joe Biden si prepara al trionfo alle primarie democratiche nello Stato del Nevada, dove ha finora ottenuto il 90% delle preferenze con il 64% dei voti scrutinati. La scrittrice Marianne Williamson è al 2,5%. Lo riportano i media.

Intanto Nikki Haley guida le primarie repubblicane in Nevada con il 32,4% dei voti, dopo il 53% di quelli scrutinati, ma l'ex presidente Donald Trump non partecipa a questa tornata poiché ha deciso di presentarsi solo ai caucus che si terranno fra due giorni e che assegneranno i 26 delegati in palio.

I media statunitensi riportano inoltre che attualmente l'ex vicepresidente Mike Pence ha il 4,2% dei voti.

SDA