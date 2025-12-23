Due persone sono sopravvissute all'incidente, mentre una risulta ancora dispersa. Keystone

Almeno cinque persone sono morte dopo che un aereo della Marina messicana si è schiantato nelle acque al largo dello Stato americano del Texas mentre effettuava un trasporto medico, hanno dichiarato le autorità messicane.

Keystone-SDA SDA

L'incidente è avvenuto mentre l'aereo si stava avvicinando a Galveston, in Texas. Sull'aereo, impegnato in una missione umanitaria, viaggiavano otto persone, ha dichiarato il segretariato della Marina messicana in un comunicato.

Due persone sono sopravvissute all'incidente, mentre una risulta ancora dispersa nonostante gli sforzi di ricerca della Guardia costiera americana.

La missione di trasporto medico specializzato è stata coordinata con una fondazione messicana che si prende cura di bambini con gravi ustioni.