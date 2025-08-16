Il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky (foto d'archivio) sda

Gli Stati Uniti hanno proposto all'Ucraina «garanzie di sicurezza» simili a quelle della Nato ma senza l'adesione all'Alleanza atlantica. Oltre a quest'argomento, lunedì si discuterà anche di scambio di territori con la Russia: secondo il New York Times, Trump spingerà per la cessione del Donbass.

Lo riferiscono fonti diplomatiche dopo la telefonata tra Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei.

«Come una delle misure di sicurezza per l'Ucraina, la parte americana ha proposto una garanzia simile a un articolo 5 fuori dalla Nato, presumibilmente concordata con Putin», ha affermato la fonte.

«Il Presidente Trump ha oggi ripreso l'idea italiana di garanzie di sicurezza che si ispirino all'articolo 5 della NATO. Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all'Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, USA compresi, pronti ad attivarsi nel caso sia attaccata di nuovo», ha dal canto suo affermato la premier italiana Giorgia Meloni.

Sul tavolo lo scambio di territori

Nell'incontro di lunedì, Trump metterà sul piatto anche il discorso riguardo lo scambio dei territori con la Russia. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali i leader europei sono stati invitati a partecipare lunedì.

«Trump ha detto ai leader europei di sostenere un piano per mettere fine alla guerra in Ucraina cedendo alla Russia il territorio non conquistato piuttosto che tentare un cessate il fuoco», scrive il New York Times.

Il tycoon, dopo l'incontro con Vladimir Putin, ha abbandonato la richiesta di un cessate il fuoco immediato e – riporta il New York Times – ritiene ora che sia possibile negoziare un trattato di pace rapido a condizione che Zelensky accetti di cedere il resto del Donbass, anche le aree non occupate dai russi.

In cambio Putin ha offerto un cessate il fuoco nel resto dell'Ucraina, lungo le attuali linee di battaglia, e la promessa scritta di non attaccare più l'Ucraina o qualsiasi altro Paese europei. Durante la chiamata con gli europei, Trump non ha menzionato l'imposizione di sanzioni o di pressione economica sulla Russia.