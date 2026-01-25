Continuano le proteste contro l'Ice Keystone

Un grande numero di persone ha raggiunto nelle scorse ore a Minneapolis il luogo dov'è è stato ucciso l'infermiere 37enne Alex Jeffrey Pretti, colpito dagli agenti federali statunitensi. Lo riporta la Cnn.

Keystone-SDA SDA

All'incrocio tra Nicollet Avenue e W 26th Street, a sud del centro della città, i manifestanti si sono radunati lungo le strade gelide cantando «Ice fuori da Minneapolis», mentre sventolano bandiere a stelle e strisce e cartelli fatti a mano.

Più avanti lungo Nicollet Avenue, la folla ha reso omaggio nel punto del marciapiede dove è stato ucciso il 37enne.

Anche a Manhattan un gruppo di centinaia di manifestanti si è radunato in solidarietà a ciò che è successo a Minneapolis. I manifestanti si sono radunati a Union Square e hanno iniziato a marciare, alcuni con cartelli che recitano «abolire l'Ice» e «fermare il terrore dell'Ice».

Intanto i familiari hanno identificato la vittima e parlato di lui: si tratta di Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, un infermiere di terapia intensiva presso il dipartimento governativo per i veterani, una persona che si preoccupava profondamente degli altri ed era turbata dalla stretta sull' immigrazione imposta dal presidente Donald Trump nella sua città.

Era un appassionato di attività all'aria aperta e amava le avventure con Joule, il suo amato cane di razza Catahoula Leopard, anch'esso recentemente scomparso. Aveva partecipato alle proteste seguite all'uccisione di Renee Good da parte di un agente dell'Ice a inizio gennaio.

«Si preoccupava profondamente delle persone ed era molto turbato da ciò che stava accadendo a Minneapolis e in tutti gli Stati Uniti con l'Ice, come milioni di altre persone», ha dichiarato Michael Pretti, il padre di Alex. «Sentiva che protestare fosse un modo per esprimere la sua solidarietà verso gli altri», ha aggiunto.

Pretti era cittadino statunitense, nato in Illinois. Come Good, i documenti del tribunale mostrano che non aveva precedenti penali e la sua famiglia ha affermato che non aveva mai avuto problemi con le forze dell'ordine, a parte un paio di multe per infrazioni stradali.

In una recente conversazione con il figlio, i genitori, che vivono in Wisconsin, gli avevano raccomandato di fare attenzione durante le proteste. «Abbiamo avuto questa conversazione con lui circa due settimane fa, gli abbiamo detto di andare pure a protestare, ma di non farsi coinvolgere, di non fare sciocchezze». ha raccontato Michael Pretti. «E lui ha risposto di saperlo. Lo sapeva», ha proseguito.