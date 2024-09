Il segretario alla difesa degli Usa Lloyd Austin ha ribadito l'opposizione statunitense ad attacchi ucraini in profondità in Russia. (Immagine d'archivio di ieri) Keystone

Il segretario alla difesa degli Usa, Lloyd Austin, ha respinto l'idea di consentire a Kiev di lanciare attacchi in profondità all'interno della Russia, sottolineando che questa capacità non rappresenterebbe un punto di svolta.

SDA

«Non esiste una capacità che sarà di per sé decisiva in questa guerra», ha detto Austin al termine del vertice degli alleati dell'Ucraina tenuto ieri alla base aerea di Ramstein, in Germania.

Nel corso dell'incontro, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito il suo appello all'Occidente affinché tolga le restrizioni all'uso di armamenti per colpire obiettivi all'interno della Russia.

SDA