L'episodio è avvenuto nei pressi della portaerei Abraham Lincoln. (Immagine d'archivio) Keystone

Gli Stati Uniti hanno reso noto di aver abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato a una portaerei americana nel Medio Oriente.

«Un caccia F-35C della portaerei Abraham Lincoln ha abbattuto il drone iraniano per autodifesa e per proteggere la portaerei e il personale a bordo», ha spiegato in una nota il capitano Tim Hawkins, portavoce del comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom).