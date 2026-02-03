  1. Clienti privati
Medio Oriente Abbattuto un drone iraniano avvicinatosi a una portaerei americana

SDA

3.2.2026 - 19:27

Gli Stati Uniti hanno reso noto di aver abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato a una portaerei americana nel Medio Oriente.

Keystone-SDA

«Un caccia F-35C della portaerei Abraham Lincoln ha abbattuto il drone iraniano per autodifesa e per proteggere la portaerei e il personale a bordo», ha spiegato in una nota il capitano Tim Hawkins, portavoce del comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom).

