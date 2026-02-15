Le forze statunitensi sono salite a bordo di una petroliera nell'Oceano Indiano che aveva violato il blocco imposto da Donald Trump alle navi sanzionate nei Caraibi ed era fuggita dalla regione: lo rende noto il Pentagono.

Il presidente americano ha ordinato il blocco di tutte le petroliere venezuelane. Nella foto la Skipper, sequestrata dagli USA al largo delle coste del Venezuela il 20 dicembre 2025. sda

Keystone-SDA SDA

La Veronica III, battente bandiera panamense, «ha cercato di sfidare la quarantena imposta dal presidente Trump, sperando di fuggire. L'abbiamo seguita dai Caraibi all'Oceano Indiano, abbiamo ridotto la distanza e l'abbiamo fermata», ha dichiarato il dipartimento della difesa su X.

Il post includeva un video delle forze statunitensi che salivano a bordo di un elicottero e poi a bordo della petroliera.

Il Pentagono ha intercettato l'Aquila II in modo simile circa una settimana fa.

A dicembre, Trump ha ordinato un «blocco» delle navi petrolifere sanzionate dirette da e per il Venezuela.

Nella flotta ombra ci sarebbero almeno 800 navi

Finora sono state sequestrate almeno nove navi.

Ma quelle sequestrate negli ultimi mesi rappresentano solo una piccola frazione del numero totale di imbarcazioni della «flotta ombra» sanzionate che operano in tutto il mondo per eludere le sanzioni, che secondo un alto ufficiale della Guardia Costiera statunitense ammontano a circa 800.

La Veronica III ha lasciato il Venezuela il 3 gennaio, lo stesso giorno in cui le forze speciali statunitensi hanno catturato il leader venezuelano Nicolas Maduro in un raid, trasportando circa 1,9 milioni di barili di petrolio, ha affermato TankersTrackers.com.

La nave è elencata tra quelle soggette a sanzioni statunitensi relative all'Iran, secondo il sito web dell'Office of Foreign Asset Control del Tesoro statunitense.