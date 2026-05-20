  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Ampliato in segreto l'accordo di Trump con l'agenzia delle entrate: basta pretese fiscali

SDA

20.5.2026 - 14:16

All'IRS viene vietato di avanzare pretese fiscali nei confronti di Donald Trump, della sua famiglia e delle due attività. )foto d'archivio)
All'IRS viene vietato di avanzare pretese fiscali nei confronti di Donald Trump, della sua famiglia e delle due attività. )foto d'archivio)
Keystone

Il Dipartimento di giustizia ha segretamente ampliato l'accordo fra Donald Trump e l'agenzia delle entrate americana includendo una clausola che impedisce a quest'ultima di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle due attività.

Keystone-SDA

20.05.2026, 14:16

20.05.2026, 14:31

La clausola prevede che all'Internal Revenue Service (IRS) sia «permanentemente precluso» di rivendicare qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia stata o avrebbe potuto essere avanzata nei confronti di Trump prima del raggiungimento dell'accordo.

L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo «anti-strumentalizzazione» da 1,78 miliardi di dollari per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di giustizia di Joe Biden.

L'accordo ha sollevato molte critiche anche fra i repubblicani, che vedono con scetticismo la possibilità che gli alleati del presidente, inclusi gli assalitori del 6 gennaio, possano essere risarciti con soldi dei contribuenti.

Il «New York Times», in relazione a un caso che si trascina da anni e che era stato sospeso durante il primo mandato del presidente ha fatto i calcoli e scrive che con l'accordo raggiunto con l'IRS Trump evita una potenziale sanzione da 100 milioni di dollari.

I più letti

Totti-Blasi, i titoli di coda non sono ancora arrivati: ecco la nuova svolta
Completato il recupero dei corpi dei sub italiani: «Attrezzatura non adatta, come mai?»
Alessandra Mussolini vince il GF Vip, lo sfogo di Antonella Elia: «Il pubblico non capisce nulla»
Violentano le mogli drogate e condividono i video in chat: cosa fa la polizia in Svizzera?
La gaffe di Sinner a Roma: «Mi emoziono sempre quando c’è il signor Mattarella»

Altre notizie

Virus letale. Ebola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

Virus letaleEbola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

Global Sumud Flotilla. Gli attivisti della Flotilla cominciano ad arrivare a Ashdod su navi dell'IDF

Global Sumud FlotillaGli attivisti della Flotilla cominciano ad arrivare a Ashdod su navi dell'IDF

Medio Oriente. I Pasdaran: «Se gli USA attaccano, la guerra si estenderà oltre la regione»

Medio OrienteI Pasdaran: «Se gli USA attaccano, la guerra si estenderà oltre la regione»