All'IRS viene vietato di avanzare pretese fiscali nei confronti di Donald Trump, della sua famiglia e delle due attività. )foto d'archivio) Keystone

Il Dipartimento di giustizia ha segretamente ampliato l'accordo fra Donald Trump e l'agenzia delle entrate americana includendo una clausola che impedisce a quest'ultima di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle due attività.

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La clausola prevede che all'Internal Revenue Service (IRS) sia «permanentemente precluso» di rivendicare qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia stata o avrebbe potuto essere avanzata nei confronti di Trump prima del raggiungimento dell'accordo.

L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo «anti-strumentalizzazione» da 1,78 miliardi di dollari per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di giustizia di Joe Biden.

L'accordo ha sollevato molte critiche anche fra i repubblicani, che vedono con scetticismo la possibilità che gli alleati del presidente, inclusi gli assalitori del 6 gennaio, possano essere risarciti con soldi dei contribuenti.

Il «New York Times», in relazione a un caso che si trascina da anni e che era stato sospeso durante il primo mandato del presidente ha fatto i calcoli e scrive che con l'accordo raggiunto con l'IRS Trump evita una potenziale sanzione da 100 milioni di dollari.