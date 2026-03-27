Stati UnitiGli addetti alla sicurezza negli aeroporti saranno presto pagati
SDA
27.3.2026 - 08:49
Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato ieri di aver ordinato di pagare gli agenti federali incaricati dei controlli di sicurezza negli aeroporti statunitensi.
Keystone-SDA
27.03.2026, 08:49
27.03.2026, 09:03
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Negli scali le code dei passeggeri si sono allungate a causa dello shutdown (blocco delle attività amministrative) al Dipartimento della sicurezza interna (DHS, United States Department of Homeland Security).
In un messaggio sulla sua rete sociale Truth Social, l'inquilino della Casa Bianca accusa i democratici di essere responsabili di questo «caos» e afferma che firmerà un decreto per garantire il pagamento degli stipendi degli agenti dell'Agenzia della sicurezza dei trasporti (TSA, Transportation Security Administration).
Questi ultimi non ricevono rimunerazione alcuna da settimane a causa di uno stallo al Congresso sul finanziamento del DHS, da cui dipende la TSA.