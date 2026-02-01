  1. Clienti privati
Soluzione diplomatica Gli Stati Uniti all'Iran: «Pronti a un incontro e a negoziare un accordo»

1.2.2026 - 19:11

L'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff
L'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff
Gli Stati Uniti hanno detto all'Iran «tramite canali multipli» di essere pronti a un incontro per negoziare un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano.

01.02.2026, 19:11

01.02.2026, 19:38

La Turchia, l'Egitto e il Qatar stanno lavorando a un incontro fra l'inviato Steve Witkoff e alti funzionari iraniani ad Ankara alla fine della prossima settimana. Un funzionario della Casa Bianca ha ribadito che il presidente Usa Donald Trump non ha ancora preso una soluzione definitiva sull'Iran e resta aperto a una soluzione diplomatica.

«Speriamo di poter raggiungere un accordo con l'Iran», ha dichiarato Trump a Mar-a-Lago, dove è in programma il matrimonio fra Dan Scavino e Erin Elmore. Scavino è il capo dell'ufficio del personale presidenziale. «Abbiamo le navi più grandi e potenti del mondo molto vicine nell'area, un paio di giorni», ha sottolineato Trump.

In un intervista a Politico, il presidente americano ha anche dichiarato che l'Onu «non lascerà New York e non lascerà gli Stati Uniti. Ha un grande potenziale».

«Quando non ci sarò più io a risolvere le guerre, potranno farlo le Nazioni Uniti. Hanno un potenziale enorme», ha osservato il Trump suggerendo che potrebbe risollevare rapidamente le sorti finanziarie dell'organizzazione. «Se si rivolgessero a me, farei in modo che tutti pagassero proprio come ho fatto con la Nato. Se il capo dell'Onu chiamasse il presidente degli Stati Uniti, farei tutte le chiamate necessarie e i pagamenti arriverebbero nel giro di pochi minuti».

A Mar-a-Lago, infine, Trump ha detto di «stare parlando con le persone ai massimi livelli di Cuba. Vediamo cosa succede. Penso che troveremo un accordo con Cuba».

