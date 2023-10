Ieri sera si sono verificati disordini davanti alla sede dell'ambasciata statunitense a Beirut. Keystone

L'ambasciata americana in Libano ha esortato i suoi cittadini a «preparare piani per partire il prima possibile finché sono ancora disponibili opzioni commerciali». Lo riporta Al-Arabiya sul suo sito web.

In un avviso inviato via email ai cittadini, l'ambasciata ha affermato che sta monitorando la situazione nel paese. «Raccomandiamo ai cittadini statunitensi che scelgono di non partire di preparare piani per situazioni di emergenza».

Il 17 ottobre il Dipartimento di Stato ha invitato i suoi cittadini a non recarsi in Libano a causa della «situazione imprevedibile in materia di sicurezza».

Ieri nei pressi della sede dell'ambasciata statunitense a Beirut erano esplosi scontri tra manifestanti e l'esercito che hanno causato alcuni feriti.

SDA