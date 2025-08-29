  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Gli Stati Uniti annunciano la vendita di armi per 825 milioni a Kiev

SDA

29.8.2025 - 07:09

L'Ucraina riceverà nuove armi americane.
L'Ucraina riceverà nuove armi americane.
Keystone

L'Amministrazione Trump ha approvato una vendita di armi all'Ucraina per 825 milioni di dollari, che includerà missili a raggio esteso e relative attrezzature per potenziarne le capacità difensive, mentre gli sforzi Usa per mediare la pace sembrano in stallo.

Keystone-SDA

29.08.2025, 07:09

29.08.2025, 11:39

Il Dipartimento di Stato ha annunciato ieri di aver notificato al Congresso la vendita di missili con munizioni d'attacco a lungo raggio e sistemi di navigazione per l'Ucraina. La vendita comprenderà 3.350 missili Eram (gittata 240-400 km), 3.350 unità Gps, oltre a componenti, pezzi di ricambio e altri accessori, nonché addestramento e supporto tecnico.

Kiev, ha precisato Foggy Bottom, utilizzerà i finanziamenti di alleati Nato come Danimarca, Olanda e Norvegia, oltre ai finanziamenti militari esteri degli Stati Uniti, per pagare le attrezzature.

«Questa proposta di vendita sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, migliorando la sicurezza di un paese partner che rappresenta una forza per la stabilità politica e il progresso economico in Europa», ha affermato il dipartimento in una nota.

I più letti

Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine
La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Autostrada A13 in parte chiusa tra San Bernardino e Pian San Giacomo per una frana
Il sorteggio di Champions League non dà favori al PSG: ecco tutti i match

Altre notizie

Conflitti. Ucraina: progetti svizzeri che apportano un «valore aggiunto»

ConflittiUcraina: progetti svizzeri che apportano un «valore aggiunto»

Nucleare. Mosca: «Con le sanzioni europee all'Iran c'è il rischio di un'altra tragedia»

NucleareMosca: «Con le sanzioni europee all'Iran c'è il rischio di un'altra tragedia»

Argentina. Attaccata la carovana della sorella di Milei

ArgentinaAttaccata la carovana della sorella di Milei