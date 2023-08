Il processo contro Donald Trump per l'assalto al Campidoglio inizierà alla vigilia del Super Tuesday nelle primarie per la Casa Bianca. (Immagine d'archivio dello scorso 25 marzo) Keystone

La giudice Tania Chutkan ha fissato per il 4 marzo 2024 l'inizio del processo a carico dell'ex presidente degli Usa Donald Trump per l'assalto al Congresso.

I dibattimenti inizieranno dunque la vigilia del Super Tuesday nelle primarie per la Casa Bianca. Trump è il favorito tra i candidati repubblicani.

È invece stata fissata per il 6 settembre l'udienza in cui Trump e i suoi 18 coimputati dovranno presentarsi al tribunale della Contea di Fulton, ad Atlanta (Georgia), per dichiararsi colpevole o meno nel procedimento per i tentativi di sovvertire il voto in Georgia nel 2020, riferiscono i media statunitensi.

L'ex presidente si è già costituito al carcere locale per le formalità dell'arresto, con rilascio su cauzione.

SDA