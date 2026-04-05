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Louisiana Auto travolge i partecipanti a una parata per i festeggiamenti del Capodanno laotiano

SDA

5.4.2026 - 10:36

Il veicolo ha investito "diversi pedoni" ieri pomeriggio a un incrocio nella città di New Iberia, in Louisiana.
Il veicolo ha investito "diversi pedoni" ieri pomeriggio a un incrocio nella città di New Iberia, in Louisiana.
Keystone

Almeno 13 persone sono state ricoverate in ospedale a causa di un'auto che ha travolto i partecipanti a una parata per i festeggiamenti del Capodanno laotiano in Louisiana.

Keystone-SDA

05.04.2026, 10:36

05.04.2026, 10:57

Lo riporta NBC News, citando le autorità locali. In base alle prime indagini è esclusa l'ipotesi di un atto intenzionale.

Il veicolo ha investito «diversi pedoni» ieri pomeriggio a un incrocio nella città di New Iberia. Al momento dell'incidente era in corso l'evento dedicato al nuovo anno secondo il calendario buddista.

«Diverse persone hanno riportato ferite, alcune delle quali si ritiene siano gravi», ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo. Acadian Ambulance, un servizio di soccorso, ha scritto in un post su X di aver trasportato 11 pazienti via terra e due via aerea dopo l'incidente, ha aggiunto NBC News.

L'autista è stato posto in custodia, ha fatto sapere l'ufficio dello sceriffo. «Sulla base delle indagini preliminari non sembra trattarsi di un atto intenzionale», ha affermato aggiungendo che le indagini sono in corso.

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