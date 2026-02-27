  1. Clienti privati
Verso un attacco? Gli Stati Uniti autorizzano il personale a lasciare l'ambasciata in Israele

SDA

27.2.2026 - 11:31

Il personale americano non essenziale può lasciare Gerusalemme.
Keystone

Gli Stati Uniti hanno autorizzato il personale non essenziale della propria ambasciata a Gerusalemme a lasciare il Paese, sullo sfondo di un possibile attacco americano contro l'Iran. Lo riferisce il New York Times.

Keystone-SDA

In una e-mail inviata venerdì mattina ai dipendenti della sede diplomatica, l'ambasciatore Mike Huckabee li ha avvertiti che se volevano lasciare Israele, «avrebbero dovuto farlo OGGI».

«Il 27 febbraio 2026, il Dipartimento di Stato ha autorizzato la partenza del personale governativo statunitense non impegnato in situazioni di emergenza e dei familiari del personale governativo statunitense dalla Missione in Israele a causa di rischi per la sicurezza», si legge in un post dell'ambasciata.

«In risposta a incidenti di sicurezza e senza preavviso, l'Ambasciata degli Stati Uniti potrebbe ulteriormente limitare o vietare ai dipendenti del governo e ai loro familiari di recarsi in determinate aree di Israele, nella Città Vecchia di Gerusalemme e in Cisgiordania», aggiunge.

