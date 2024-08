L'accordo raggiunto con le case farmaceutiche farà risparmiare complessivamente alle persone anziane 1,5 miliardi di dollari. Keystone

Il presidente americano Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris, che sta facendo campagna per la Casa Bianca, hanno annunciato oggi in una nota congiunta uno «storico taglio» dei prezzi di 10 medicinali basilari per gli anziani.

Secondo il comunicato, l'accordo raggiunto con le case farmaceutiche farà risparmiare complessivamente dal 2026 alle persone anziane un miliardo e mezzo di dollari e al Medicare (l'assistenza a carico dello Stato) per gli anziani 6 miliardi di dollari solo il primo anno.

Uno dei problemi che tormenta la presidenza Biden e la campagna di Harris è l'elevata inflazione.

