  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti L'ex presidente Joe Biden fa causa al Dipartimento di giustizia per le registrazioni del suo biografo

SDA

27.5.2026 - 19:32

L'ex presidente americano Joe Biden ha fatto causa al Dipartimento di giustizia nel tentativo di bloccare la diffusione delle registrazioni audio e delle trascrizioni delle interviste che ha rilasciato al suo biografo, e che sono poi state acquisite dal procuratore speciale che ha indagato sulla sua gestione di documenti classificati.

L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un'immagine d'archivio.
L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un'immagine d'archivio.
sda

Keystone-SDA

27.05.2026, 19:32

Come riferiscono i media americani, in un ricorso depositato al tribunale federale di Washington, i legali di Biden hanno sostenuto che il Dipartimento di giustizia stia pianificando di trasmettere i documenti al Congresso e ad un gruppo conservatore, la Heritage Foundation, nonostante avesse sostenuto che tali materiali erano esenti dalla divulgazione ai sensi della legge sui documenti pubblici.

Secondo gli avvocati tale divulgazione «costituirebbe un'ingiustificata invasione della privacy dell'ex presidente».

Al centro della controversia ci sono le registrazioni e trascrizioni delle interviste rilasciate da Biden nella sua residenza tra il 2016 e il 2017 a Mark Zwonitzer, il quale ha collaborato con lui alla stesura dei suoi due volumi di memorie.

Tali documenti sono stati esaminati minuziosamente dal procuratore speciale Robert Hur nell'ambito dell'indagine sulla detenzione impropria, da parte del presidente, di documenti classificati risalenti ai suoi mandati come senatore e come vicepresidente.

Inchiesta culminata in un rapporto di 345 pagine in cui si sollevavano dubbi in merito all'età e alle facoltà mentali di Biden, pur sconsigliando l'incriminazione penale.

I più letti

William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Charlize Theron e quel rimpianto su ogni set: «Vorrei rigirare le prime tre settimane»
Evelina Sgarbi attacca: «Mio padre portato in giro come un brand». La Balivo: «Ingeneroso»
Le condizioni della principessa thailandese Bha sono peggiorate, ecco cosa si sa
Un uomo compra nel Principato di Monaco l'appartamento più costoso del mondo

Altre notizie

Medio Oriente. Ucciso a Gaza il nuovo capo militare di Hamas, era stato nominato appena 11 giorni fa

Medio OrienteUcciso a Gaza il nuovo capo militare di Hamas, era stato nominato appena 11 giorni fa

Dopo 30 anni di latitanza. Germania: condannata Daniela Klette, l'ex terrorista della RAF

Dopo 30 anni di latitanzaGermania: condannata Daniela Klette, l'ex terrorista della RAF

Medio Oriente. Trump: «L'Iran tratta allo stremo, non siamo ancora soddisfatti». Teheran resta silente

Medio OrienteTrump: «L'Iran tratta allo stremo, non siamo ancora soddisfatti». Teheran resta silente