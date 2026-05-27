L'ex presidente americano Joe Biden ha fatto causa al Dipartimento di giustizia nel tentativo di bloccare la diffusione delle registrazioni audio e delle trascrizioni delle interviste che ha rilasciato al suo biografo, e che sono poi state acquisite dal procuratore speciale che ha indagato sulla sua gestione di documenti classificati.

L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un'immagine d'archivio. sda

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Come riferiscono i media americani, in un ricorso depositato al tribunale federale di Washington, i legali di Biden hanno sostenuto che il Dipartimento di giustizia stia pianificando di trasmettere i documenti al Congresso e ad un gruppo conservatore, la Heritage Foundation, nonostante avesse sostenuto che tali materiali erano esenti dalla divulgazione ai sensi della legge sui documenti pubblici.

Secondo gli avvocati tale divulgazione «costituirebbe un'ingiustificata invasione della privacy dell'ex presidente».

Al centro della controversia ci sono le registrazioni e trascrizioni delle interviste rilasciate da Biden nella sua residenza tra il 2016 e il 2017 a Mark Zwonitzer, il quale ha collaborato con lui alla stesura dei suoi due volumi di memorie.

Tali documenti sono stati esaminati minuziosamente dal procuratore speciale Robert Hur nell'ambito dell'indagine sulla detenzione impropria, da parte del presidente, di documenti classificati risalenti ai suoi mandati come senatore e come vicepresidente.

Inchiesta culminata in un rapporto di 345 pagine in cui si sollevavano dubbi in merito all'età e alle facoltà mentali di Biden, pur sconsigliando l'incriminazione penale.