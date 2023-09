Biden: «Il movimento trumpiano Maga minaccia la democrazia»

Duro attacco di Joe Biden al movimento «Maga» (Make America Great Again) di Donald Trump, che «guida e intimidisce il partito repubblicano» e il cui «programma estremista, se portato avanti, modificherebbe radicalmente le istituzioni della democrazia americana».

Secondo Joe Biden, il programma del movimento «Maga» (Make America Great Again) di Donald Trump potrebbe «modificare radicalmente le istituzioni della democrazia americana». KEYSTONE/AP/Evan Vucci

Lo afferma il presidente statunitense, secondo le anticipazioni della Casa Bianca, in un discorso oggi in Arizona, dove rende omaggio al defunto senatore John McCain di cui era diventato amico, «un vero patriota», un «orgoglioso repubblicano che mise il Paese al primo posto».

«La democrazia, ha premesso Biden, non è una questione di parte. È una questione americana. Sono venuto a onorare il McCain Institute e la Biblioteca perché ospitano un orgoglioso repubblicano che ha messo il Paese al primo posto. Il nostro impegno non dovrebbe essere minore perché la democrazia dovrebbe unire tutti gli americani, indipendentemente dall'appartenenza politica».

«La maggioranza dei repubblicani non aderisce al MAGA»

«Ma, si legge nelle anticipazioni, sta accadendo qualcosa di pericoloso in America. Esiste un movimento estremista che non condivide le convinzioni fondamentali della nostra democrazia. Il Movimento Maga. Non tutti i repubblicani, nemmeno la maggioranza dei repubblicani, aderiscono all'ideologia estremista Maga.»

«Lo so perché ho potuto lavorare con i repubblicani per tutta la mia carriera. Ma non c'è dubbio che il Partito Repubblicano di oggi sia guidato e intimidito dagli estremisti Maga. Il loro programma estremista, se portato avanti, modificherebbe radicalmente le istituzioni della democrazia americana come la conosciamo».

«Dobbiamo difendere la Costituzione»

«Siamo a un punto di svolta nella nostra storia, prosegue Biden, uno di quei momenti che si verificano solo una volta ogni poche generazioni. Dove le decisioni che prendiamo oggi determineranno il corso di questo Paese, e del mondo, per i decenni a venire. Quindi voi, io e ogni americano impegnato a preservare la nostra democrazia abbiamo una responsabilità speciale.»

«Dobbiamo difendere i valori americani incarnati nella nostra Dichiarazione di Indipendenza perché sappiamo che gli estremisti Maga hanno già dimostrato che non lo faranno. Dobbiamo difendere la nostra costituzione e le istituzioni della democrazia perché gli estremisti Maga hanno reso chiaro che non lo faranno. La storia sta guardando. Il mondo sta guardando. La cosa più importante, è che i nostri figli e nipoti stanno guardando».

SDA