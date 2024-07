Il presidente degli Usa Joe Biden torna alla Casa Bianca dopo una settimana di isolamento per il Covid nella sua residenza al mare di Rehoboth Beach, in Delaware. E prepara i suoi due principali impegni della settimana, dopo aver rinnovato il sostegno alla vicepresidente Kamala Harris in vista della sua candidatura alle presidenziali di novembre promettendo di fare campagna per lei: domani sera il discorso alla nazione per spiegare i motivi del suo ritiro dalla corsa per un nuovo mandato alla Casa Bianca e, il giorno dopo, l'atteso faccia a faccia con il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (immagine d'illustrazione). sda

SDA

Il comandante in capo, come ha annunciato lui stesso sulla rete sociale X, parlerà dallo Studio Ovale alle 20.00 (le 2.00 di notte in Svizzera) e affronterà «ciò che ci aspetta e come finirò il lavoro per il popolo americano». Ma dovrà anche spiegare «più nel dettaglio» la sua decisione di fare un passo indietro (dando subito il sostegno ad Harris), come aveva promesso domenica quando col suo annuncio ha terremotato la politica americana.

Il presidente aveva scritto che è «nel miglior interesse del mio partito e del paese ritirarmi e concentrarmi solamente sui compiti come presidente per il resto del mandato». Ma non era entrato nel merito, anche se la Casa Bianca aveva escluso quei «motivi medici» che lo stesso Biden aveva indicato come unica giustificazione che poteva indurlo al ritiro dalla corsa. Motivi che comporterebbero anche la rinuncia alla presidenza.

Il leader democratico probabilmente invocherà invece la necessità di tenere unito il partito dopo le crescenti pressioni a farsi da parte. E la sua volontà di non diventare un'anatra zoppa salvando un'eredità che per Harris è già «senza pari nella storia americana».

Anche il segretario di Stato americano Antony Blinken ha confermato che Biden è intensamente concentrato sul lavoro che resta nei prossimi sei mesi, compreso quello di portare la pace in Medio Oriente e affrontare l'aggressione russa all'Ucraina.

Faccia a faccia cruciale con Netanyahu

E dopodoamni il presidente avrà un incontro cruciale con Netanyahu, all'indomani dell'intervento del premier israeliano al Congresso. Il suo obiettivo è definire gli ultimi dettagli dell'accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi a Gaza, ma anche la cornice del futuro politico della Palestina. Disinnescando nel frattempo una possibile escalation con Hezbollah in Libano e gli Houthi in Yemen.

Se ci riuscisse, sarebbe un trionfo di politica estera che rafforzerebbe la sua eredità con positive ricadute elettorali sul ticket democratico. «Continuo a lavorare per mettere fine alla guerra a Gaza», ha assicurato ieri in un videocollegamento con Harris a Wilmington (Carolina del Nord), in quello che ormai è diventato il quartier generale della sua campagna. «Non sarò nel ticket ma sarò pienamente impegnato nella campagna e farò qualunque cosa Kamala voglia o necessiti da parte mia», ha promesso, invitando a sostenerla perché «è la migliore».

Dimissioni della direttrice del Secret Service

Intanto però gli è caduta in testa la tegola delle dimissioni della direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle per il fallimento della sicurezza nell'attentato all'ex presidente repubblicano e candidato alle presidenziali di novembre Donald Trump. Ora dovrà procedere con una nuova nomina.

Lo United States Secret Service (abbreviato Secret Services o USSS), in italiano chiamati anche Servizi segreti statunitensi, è un'agenzia del governo federale degli Usa controllata dal Dipartimento della sicurezza interna incaricata nella protezione dei presidenti degli Stati Uniti, delle rispettive famiglie, dei candidati alle presidenziali e dei capi di stato in visita negli Stati Uniti.

SDA