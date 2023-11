Dopo Ramallah (Cisgiordania) e Cipro, oggi il segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato oggi anche a Baghdad. Keystone

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è in visita a sorpresa a Baghdad. Lo riferisce una nota del governo iracheno. Ha incontrato il premier iracheno Muhammad Shiaa al-Sudani, con cui ha parlato dei rischi di un'estensione della guerra tra Israele e Hamas.

La visita di Blinken in Iraq non era stata precedentemente divulgata per motivi di sicurezza. Ciò avviene in un momento in cui, dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, attacchi di razzi e droni hanno preso di mira le basi irachene dove sono dispiegate le truppe americane e la coalizione internazionale anti-jihadista.

Con al-Sudani, Blinken ha discusso della necessità di evitare che il conflitto si estenda anche in Iraq, rende noto il Dipartimento di Stato americano.

Egli ha sollecitato il capo del governo iracheno «ad individuare i responsabili dei continui attacchi al personale statunitense in Iraq e ad adempiere agli impegni di Baghdad di proteggere tutte le installazioni che ospitano personale americano su invito del governo iracheno». Il segretario Blinken ha messo in chiaro che «gli Stati Uniti difenderanno i propri interessi e il proprio personale».

Il capo della diplomazia americana ha discusso inoltre della situazione umanitaria a Gaza e del continuo impegno degli Stati Uniti nel coordinamento con l'Iraq e gli altri partner nella regione per garantire un accesso duraturo e sicuro al cibo, all'acqua, alle cure mediche e ad altra assistenza necessaria per soddisfare le esigenze umanitarie. I due hanno parlato anche «della necessità di garantire che i palestinesi non siano sfollati con la forza al di fuori di Gaza».

